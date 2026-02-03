Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai") nav saņēmis pielaidi valsts noslēpumam.
Tas izriet no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sniegtās informācijas. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars pieprasījis Bartaševičam atkāpties no amata. VARAM informē, ka šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz Valsts drošības dienesta (VDD) sniegto informāciju par atteikumu piešķirt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam Rēzeknes domes priekšsēdētājam Bartaševičam. Gadījumā, ja Bartaševičs nepiekrīt atkāpties, viņam piecu darbdienu laikā ir jāiesniedz rakstveida paskaidrojums ministram. Pēc paskaidrojuma saņemšanas ministrs pieņems lēmumu.
Likumā minēti septiņi punkti, kāpēc personai tiek liegta pieeja valsts noslēpuma objektiem. Likums paredz, ka pielaidi nevar izsniegt, piemēram, ja personas rīcībspēja ir ierobežota likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat pielaidi nevar izsniegt, ja persona bijusi PSRS vai kādas ārpus NATO un Eiropas Savienības esošas dalībvalsts drošības dienesta darbinieks vai aģents. Pieeja valsts noslēpuma objektiem tiek liegta arī personai "par kuru pārbaudes gaitā ir konstatēti fakti, kas dod pamatu apšaubīt tās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu", kā arī personai, kurai konstatēti psihiski un uzvedības traucējumi, tai skaitā traucējumi alkohola vai narkotiku lietošanas dēļ.
Kā atgādina "lsm.lv", līdz šim Lielākā daļa amatpersonu jau ir izvērtētas un pielaides saņemtas, bet Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (Nacionālā apvienība) bija palicis vienīgais, no kura VDD joprojām gaida pielaides pieprasījumu. Helmanis 29. janvārī, atsākot vadīt domi, paziņoja, ka visus dokumentus pielaides saņemšanai VDD iesniegs.
Gatis Truksnis (Latvijas Zaļā partija) līdz šim bijis vienīgais mērs, kurš nesaņēma pielaidi valsts noslēpumam. Pērn 30. oktobrī viņš atkāpās no Jūrmalas domes priekšsēdētāja amata. Viņš gan pauda viedokli, ka VDD pieeja bijusi formāla un atteikums izsniegt viņam pielaidi saņemts viņu notiesājošā sprieduma dēļ – Truksni 2021. gadā atzina par vainīgu apsūdzībā par dienesta viltojumu saistībā ar komandējumu, viņam piesprieda 5000 eiro naudas sodu.
Rēzeknes domes priekšsēdētājs Bartaševičs ir apsūdzēts krimināllietā par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, kā arī par to, ka viņš 16 gadus valsts amatpersonas deklarācijās apzināti nenorādīja ziņas par ārzemēs iegādātu īpašumu un citiem ienākumiem lielā apmērā. Vidzemes rajona tiesa Gulbenē lietu plāno turpināt skatīt 24. martā.
