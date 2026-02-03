Aizvadītajā nedēļā Rēzeknē notikušajā traģiskajā gadījumā tēvs, iespējams, atņēmis dzīvību savam bērnam, intervijā TV3 norādīja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un policija turpina noskaidrot apstākļus. Ir nozīmētas ekspertīzes, kuru laikā tiks noteikti abu personu nāves cēloņi. Sākotnējā informācija neliecina par citu personu iespējamu iesaisti.
Ruks skaidroja, ka nelaime notikusi šķirtā ģimenē, kas iepriekš nebija nonākusi dienestu redzeslokā.
Tajā dienā bērns atradies tēva aprūpē, kamēr māte bijusi darbā.
Izmeklēšanā tiek vērtēta versija, ka tēvs vispirms atņēmis dzīvību bērnam un pēc tam izdarījis pašnāvību. Vienlaikus izmeklētāji turpinās analizēt, kādi apstākļi varēja novest pie šādas traģēdijas.
Jau ziņots, ka šī gada 29. janvārī Rēzeknē kādā dzīvoklī atrasti pieauguša cilvēka un zīdaiņa mirstīgās atliekas.
Policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka vienā no pilsētas dzīvojamajiem namiem konstatēti divu personu — 1991. un 2024. gadā dzimušu — līķi.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu