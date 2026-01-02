Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Ziema šonedēļ liek sevi manīt ar pilnu jaudu - aukstums savelk ikdienu lēnākā ritmā un vakaros arvien biežāk gribas palikt mājās. Tieši šādos brīžos grāmata kļūst par visdrošāko patvērumu - iespēju sasildīties stāstos, kas aizved citos laikos, likteņos un noskaņās. Aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu tops ir īpaši daudzveidīgs, un tajā sevi piesaka vairāki spilgti jaunpienācēji.
Vēsturisku kaislību un galma intrigu cienītājus topā uzrunā romāns "Imperatore Sisī", Džidži Grifisa (izdevniecība "LatvijasMediji"). Tas ved uz 19. gadsimta Eiropu, kur nepieradinātā Bavārijas hercogiene Elizabete, pazīstama kā Sisī, atsakās samierināties ar pienākuma diktētām izvēlēm un alkst patiesas mīlestības un brīvības. Neplānota sastapšanās ar Austrijas imperatoru Franci kļūst par liktenīgu pagrieziena punktu, liekot jaunajiem varoņiem izvēlēties starp sirds balsi un galma nežēlīgajām prasībām. Romāns aizrauj ar romantisku spriedzi un spilgtu laikmeta atmosfēru.
Topā ienācis arī personisks un dziļi pārdomāts darbs "Tēvs", Inga Žolude (izdevniecība "Dienas grāmata"). Autore caur savas ģimenes stāstu runā par atmiņu, identitāti un vēsturisko aizmiršanu. Tēva cīņa ar Alcheimera slimību savijas ar plašākiem jautājumiem par to, kā zūd gan individuālā, gan kolektīvā atmiņa, īpaši laikmetā, kad Eiropu atkal satricina militārs konflikts. Šis ir kluss, bet spēcīgs romāns, kas rosina apstāties un ielūkoties gan sevī, gan pagātnē.
Spriedzes un noslēpumu cienītājus savukārt ieinteresēs romāns "Čūska un trepes", Marija Ērnestama (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Stāsts sākas ar šķietami bezrūpīgām jaunības vasarām un draudzību, kuru sagrauj traģisks notikums. Pēc četrdesmit gadiem varoņi atkal satiekas, un senie noslēpumi vairs neliek mieru. Autore pakāpeniski atšķetina pagātnes notikumus, ļaujot lasītājam soli pa solim pietuvoties patiesībai par to, kas toreiz patiesībā notika.
Šīs nedēļas tops vēlreiz apliecina, ka arī gada aukstākajā laikā grāmatas spēj piedāvāt gan emocionālu siltumu, gan aizraujošu spriedzi. Lai ziemas vakari kļūst par lasīšanas laiku, kurā iespējams atrast gan jaunus atklājumus, gan mierīgu brīdi sev.
