Grupa "Nesen" publicējusi jaunu dziesmu "Decembra saule", kurai tapis arī video. Dziesma ir vēstnesis 14. februārī gaidāmajam albumam "Gatavs", kā iznākšanu grupa Valentīndienā atzīmēs ar koncertu Latvijas alternatīvās mūzikas leģendārā kluba "Depo" jaunajās telpās.
Dziesma "Decembra saule" ir viena no astoņām grupas otrajā studijas albumā "Gatavs" iekļautajām kompozīcijām. Dziesmai klajā nācis arī režisores un operatores Madaras Lotes Peizumas veidots video. Gaidāmajā 14. februāra koncertā albums "Gatavs" piedzīvos pirmatskaņojumu grupas izpildījumā, kā arī būs pieejams iegādei vinila plates formātā.
Koncerta īpašā viešņa būs mūziķe Spāre Vītola, kas pazīstama gan ar savu solo darbību, gan arī kā grupas "Alejas" dalībniece. Spāre spēlē vijoli, veido elektronisku un instrumentālu, ambientu mūziku un skaņas ainavas.
Grupā "Nesen" apvienojušies četri pieredzējuši mūziķi — Alise Joste, Kārlis Josts, Jānis Burmeisters un Aleksis Luriņš. Daudzpusīgā muzikālā pieredze, ko grupas dalībnieki atsevišķi guvuši dažādos alternatīvās scēnas un populārās mūzikas skatuves kolektīvos un solo darbībā, atspoguļojas arī kopā radītajā mūzikā — tajā liriskas un melodiskas kompozīcijas latviešu valodā pavada dārdoša ritma sekcija un sintezatoru slāņi, veidojot blīvu un smagnēju skaņu sienu.
Grupas debijas albums "Tas būs ilgi" saņēma Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta Mikrofons" kā 2021. gada labākais indie/alternatīvās mūzikas albums, kā arī tika nominēts prestižajai Austras balvai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu