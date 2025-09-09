Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju samazinājās par 0,2%, bet gada laikā – šogad augustā salīdzinājumā ar 2024. gada augustu – palielinājās par 4,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēnesi iepriekš – jūlijā – gada inflācija bija 3,8%.
Būtiskākā ietekme uz kopējā cenu līmeņa izmaiņām šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju bija ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem (-0,2 procentpunkti), alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem (-0,1 procentpunkts), pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (-0,1 procentpunkts), kā arī ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,1 procentpunkts) un dažādu preču un pakalpojumu grupai (+0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājušās par 0,3%. No pārtikas precēm mēneša laikā būtiski samazinājušās svaigu dārzeņu cenas (-5,6%), kartupeļu (-10%) un svaigu augļu cenas (-2,3%). Akciju ietekmē lētāka bijusi žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (-1,3%), piens (-2,3%) un kafija (-0,7%). Cenas samazinājušās svaigām vai atdzesētām zivīm (-5,8%). Savukārt akciju noslēgumu rezultātā cenas pieaugušas sieram un biezpienam (+1,6%), maizei (+0,9%), šokolādei (+2,8%) un piena produktiem (+1,6%). Dārgāki bija arī konditorejas izstrādājumi (+0,9%).
Ar transportu saistītās preces un pakalpojumi kļuva lētāki par 1,4%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums degvielai par 2,1%, tostarp benzīnam – par 3,2%, dīzeļdegvielai – par 1,5% un auto gāzei – par 1,1%.
Iepriekšminētās cenu izmaiņas bija mēneša laikā – augusts salīdzinājumā ar jūliju. Kādas ir cenu izmaiņas gada laikā – šā gada augustā, salīdzinot ar 2024. gada augustu? Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 7,5%. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu šajā grupā bijusi kafijai (+34,2%). Dārgāka bija arī mājputnu gaļa (+20,3%), šokolāde (+29,9%), svaigi augļi (+12,3%), olas (+23,5%), sviests (+20%), siers un biezpiens (+5,5%). Cenas pieauga piena produktiem (+5,7%), svaigiem dārzeņiem (+4,3%), konditorejas izstrādājumiem (+3,7%), pienam (+5,4%), liellopu gaļai (+28,8%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+2,3%), augu eļļai (+12,9%). Gada laikā lētākas kļuvušas svaigas vai atdzesētas zivis (-14,9%), kartupeļi (-5,5%), milti un citi graudaugi (-5,2%), cukurs (-8,4%).
Būtisks cenu kāpums gada laikā ir elektroenerģijai (+9,2%), mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem (+7,9%), dabasgāzei (+10,9%), mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumiem (+12%), atkritumu savākšanai (+11%). Augusi arī mājokļa īres maksa (+5,5%), maksa par kanalizācijas pakalpojumiem (+4,2%) un ūdensapgādi (+2,8%). Lētāka bija siltumenerģija (-4,3%) un cietais kurināmais (-3,9%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā kāpa par 2,7%.
Dārgāki kļuva ārstu speciālistu pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, medicīnas analīžu laboratoriju un rentgenoloģijas centru pakalpojumi, bet lētāki bija farmaceitiskie produkti.
Restorānu un viesnīcu pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 5,2%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenas pieauga restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem – par 4,1%, ēdnīcu pakalpojumiem – par 6,3% un ātrās ēdināšanas pakalpojumiem – par 6,5%. Gada laikā sadārdzinājās arī viesnīcu pakalpojumi par 7,5%.
