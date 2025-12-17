Visas līgas spēles vienā hallē, straujas treneru atbrīvošanas un cenšanās šova ziņā līdzināties Nacionālajai basketbola asociācijai – Latvijas speciālists Juris Vasiļjevs ar asistentu Pēteri Ozoliņu šosezon strādā Mongolijā, vadot vienu no spēcīgākajām komandām Ulanbatoras "Dark Knights".
Netipisks ceļš
Abiem speciālistiem došanās leģionāra gaitās bija netipiska, jo Latvijā viņi nav strādājuši augstākajā līgā. Juris Vasiļjevs bērnus un jauniešus sāka trenēt 19 gadu vecumā. Šoruden plaši izskanēja viņa audzēkņa Gunāra Grīnvalda vārds, 17 gadus vecais jaunietis pārstāv Madrides "Real" akadēmiju un jau debitējis lielajā komandā. Pie viņa trenējušies arī citi jaunatnes izlašu dalībnieki, piemēram, Mārtiņš Ķilups, Ričards Kļanskis, Dāvids Grīnbergs, Rets Veinbergs, strādājis ar U-16 izlasi. Daudzus Latvijā zināmus spēlētājus sagatavojis arī Pēteris Ozoliņš, kurš trenera gaitas sāka Līvānos, bet vēlāk vairāk nekā 20 gadus nostrādājis Ogres basketbola skolā. Mācījis spēles gudrības Mārcim Šteinbergam, Kristapam Dārgajam, Guntim Sīpoliņam, Ervīnam Jonātam. Trīs gadus vadījis Latvijas jauniešu izlases, vēl četrus gadus bijis asistents.
Darbā Latvijā jūtot izdegšanas pazīmes, Juris Vasiļjevs nolēmis kardināli nomainīt vidi un devies uz Kazahstānu (vicečempions ar Atirau "Barsy"), vēlāk divas sezonas Rumānijā (medaļas U-18) un kopš šīs sezonas strādā Mongolijā. Saņemot piedāvājumu no šīs Āzijas valsts, daudz nedomājis, jo vēlas redzēt un iepazīt dažādas kultūras. Saukuši arī atpakaļ uz Kazahstānu, bet tur sanākot milzīga ceļošana, uz izbraukuma spēlēm divas dienas jādodas ar vilcienu. Pēteris Ozoliņš šovasar sapratis, ka vēlas pamēģināt spēkus ārzemēs, un saņēmis piedāvājumu doties palīgā tautietim uz Ulanbatoru.
Basketbols – galvenā sporta spēle
Mongolijas basketbols mūsu pusē ir tumša bilde. Čempionātā piedalās desmit komandas. Lai gan tās pārstāv dažādas pilsētas, visas spēlē galvaspilsētā Ulanbatorā vienā hallē, kurā ir ap trīsarpus tūkstošiem skatītāju, svarīgākās spēles ir izpārdotas.
Treneri nekur nevar būt droši ilgtermiņā par savu darba vietu, bet Mongolijā pārmaiņas notiek ļoti strauji. Šosezon pēc deviņām kārtām treneri nomainījušies trim komandām, interesanti, ka viens treneris atlaists, paņemts citā un arī no tās jau pēc vienas spēles atbrīvots.
"Tiek ieguldītas lielas naudas un attiecīgas arī ambīcijas, ir labi leģionāri, arī tādi, kas spēlējuši NBA,"
"Latvijas Avīzei" skaidro Vasiļjevs. No kolēģiem dzirdēts, ka vairāk nekā pusei komandu šosezon treneri mainījušies arī Luksemburgā, bet, piemēram, Meksikas otrajā līgā pēc zaudējuma pirmajās divās "play off" spēlēs treneris tika atlaists, tad izlīdzināja rezultātu sērijā – 2:2 un otra komanda atlaida treneri. Latviešu pārstāvētā Mongolijas komanda iepriekšējā sezonā nomainījusi trīs trenerus.
Basketbols Mongolijā ir populārākā sporta spēle, lai gan vietējā izlase nav īpaši konkurētspējīga un FIBA rangā atrodas 102. vietā. Visās līgas komandās ir divi leģionāri un viens Āzijas spēlētājs, kurš neskaitās kā ārzemnieks, laukumā vienlaikus jābūt trīs mongoļiem. Uz izslēgšanas spēlēm tiek gaidīta kādreizējā NBA zvaigzne DeMarkuss Kazinss.
Labs iesaiņojums
Čempionāta iesaiņojums ir labs – pirms un pēc visām spēlēm TV studija ar ekspertu komentāriem un intervijām, šovs, spēlētāju izsaukšana prožektoru gaismā, karsējmeitenes, mongoļi paši saka, ka viņiem esot mini NBA. Otrajā līgā 10 no 16 komandām ir vismaz viens ārzemnieks.
"Dark Knights" budžets treneriem neesot zināms, bet leģionāriem maksājot vairāk nekā Latvijas klubos.
Darbs organizēts profesionāli, vienībā ir fiziskās sagatavotības treneris, sporta direktors, ārsts, divas fizioterapeites, tulks, psihologs un arī divi menedžeri. Varbūtība, ka tajā pusē parādīsies kāds latviešu basketbolists, ir ļoti maza, jo īpašniekiem interesē melnādainie amerikāņi.
Treneru sastāvs līgā ļoti internacionāls – latvieši, Latvijā kā spēlētājs iepazītais lietuvietis Andrjus Mažutis ("ASK Rīga", "Liepāja"), spānis, grieķis, brazīlietis, kanādietis, mongoļi. Dažādi arī komandu rokraksti, bet pamatā dominē ātrs basketbols, kādu grib spēlēt arī "tumšie bruņinieki". Līgas līmenis? "Grūti salīdzināt ar Latvijas–Igaunijas līgu. Bet, piemēram, pagājušās sezonas Mongolijas čempioni Āzijas līgā Tokijā ar vairāk nekā desmit punktiem uzvarēja Daiņa Adomaiša vadīto Japānas komandu, pārspējuši Taivānas un Dienvidkorejas klubus, ir grupas līderi, pērn izcīnīja trešo vietu. Mongolijas līga ir ļoti interesanta, katrai komandai ir vismaz viens zaudējums un vismaz viena uzvara, līdzvērtīgs čempionāts, katrai spēlei jāgatavojas," stāsta Pēteris Ozoliņš.
Klubs treneriem nodrošina labus sadzīves apstākļus, līgumā paredzēts arī auto, kas gan nav nepieciešams, jo dzīvo halles tuvumā, turklāt nez vai latviešu treneri uzdrošinātos braukt, redzot visai ekstrēmo ceļu satiksmi un milzīgos sastrēgumus.
Mongolija ir valsts ar senu vēsturi, Pēteris Ozoliņš to aizrautīgi izzina, apmeklējuši Čingishana muzeju, budistu klosteru rajonu.
