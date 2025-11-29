Televīzijas šova "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Aktuāli. Bez filtra" aktieris Andris Bulis apciemo kolēģi Edgaru Pujātu, kura personīgā dzīve nesen piesaistīja mediju pastiprinātu interesi saistībā ar laulības izjukšanu pēc ilgām attiecībām un četriem kopīgiem bērniem. Atklātā sarunā Edgars demonstrē savu topošo lauku īpašumu, ko viņš būvē pats, kā arī nelielo saimniecību, kurā mīt vistas un suņi.
Edgars neslēpj, ka šī šķiršanās viņam ir radījusi smagu emocionālu traumu. “Oficiāli trīs mēneši, bet neoficiāli – pusotrs gads,” viņš atklāj, norādot, ka šis posms ir bijis emocionāli ļoti grūts. Rudens mēneši viņam ir īpaši sarežģīti: “Ja es pazūdu no sociālajiem tīkliem, tad zini – atkal uznākusi melanholija. Tad es guļu tur, ieslēdzies, māsa pieved paiku.”
Runājot par tikšanos ar bērniem Pujāts atklāj, ka ar sievu panākta mutiska vienošanās: “Jebkurā brīdī, ja ir iespēja, es bērnus varu paņemt.” Viņš cerīgi gaida janvāri, kad iegūs autovadītāja apliecību un varēs pats braukt pakaļ dēliem.
Bulis saka, ka Pujāts ir šķīries jau otro reizi un tautā mēdz teikt, ka “trīs lietas, labas lietas”, taču Edgars rūgti pasmaida, sakot: “Mana sirds tā jau ir salūzusi.” Viņš pat min kādu jaunu dziesmu, kas tapusi pēc pāra šķiršanās: “Salauz mani lēni. Es gribu, lai mani salauž ļoti, ļoti lēni. Vai tieši pretēji – es negribu, lai mani salauž.”
Andris piebilst, ka Pujātam kā aktierim vajadzētu zināt, ka mīlestība uzrodas negaidīti, uz ko Edgars norāda, ka viņš, atšķirībā no daudziem, joprojām uzticas cilvēkiem. “Es vēl ticu mīlestībai,” apliecina Edgars.
