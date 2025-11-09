Doma laukumā Miķeļdienas tirgū ievēroju šo izteiksmīgi ģērbto puisi.
Jau no pirmā skatiena bija skaidrs, ka viņš pie sava vizuālā tēla ir piedomājis – izvēlējies atbilstošus apģērbus, lai koptēls būtu saskanīgs – melnbalts, turklāt ar orientālu apdruku.
Markuss Niedols esot no Mārupes, mācās Rīgas Angļu ģimnāzijā. Stilīgi un jauneklīgi izskatās viņa džemperis – hūdijs ar kapuci. Tā melnbaltais salikums harmoniskos orientālos rakstos saskaņots ar biezāka auduma rudens šortiem, kuru faktūrā ir līdzīgs raksts. Sporta apavi arī izteiksmīgi, ar izšuvumiem.
“Hūdiju iegādājos tepat vienā no Vecrīgas veikaliņiem, savukārt apavus pasūtīju no internetveikala.” Jaunietis ir sportiski aktīvs – nodarbojas ar ūdensslēpošanu jeb veikbordu, zemūdens niršanu jeb daivingu.
“Esmu iecienījis nirt Sarkanajā jūrā, tur ir ko skatīt – tajā mīt ap 1000 zivju sugu un 150 koraļļu veidu. Brīnumu un krāsu pasaule.”
Markuss izbauda arī mūzikas festivālus, iecienījis hiphopa mūzikas stilu. Ievēroju, ka puisim pirkstā gredzens, to viņam dāvanā esot atvedis tētis no Nepālas. Kā kaklarotā savērtajos žetonos norādīta puiša asinsgrupa, dzīvesvieta un saziņai – tālruņa numurs. Tas aktīvam cilvēkam ir būtiski.
Jautāts, vai domā pieteikties armijas dienestam, Markuss atbild: “Kā ikvienam jaunietim, arī mans pienākums ir aizsargāt savu zemi. Turklāt esmu fiziski labi trenēts.”
