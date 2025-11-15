Uzņēmējs un Nurmuižas pils saimnieks Oļegs Fiļs un viņa ilggadējā partnere Kristīne Jelinska sociālajos tīklos paziņojuši par attiecību izbeigšanu.
“Ar dziļu nožēlu vēlamies paziņot, ka mēs, Oļegs un Kristīne, nolēmām šķirt mūsu attiecības un turpmāk iet katrs savu ceļu,” abi raksta Instagram. Viņi uzsver, ka “spējuši saglabāt cieņpilnas attiecības” un turpinās kopīgi attīstīt Nurmuižas pils projektu.
Jelinska piebilda: “Esmu bezgalīgi pateicīga par dāvāto mīlestību, atbalstu un motivāciju šo gadu laikā. Bez tevis man daudz kas neizdotos.”
Fiļa un Jelinskas attiecības sākās 2018. gadā un sākotnēji izraisīja sabiedrības ažiotāžu.
