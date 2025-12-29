Saulkrastu koris ANIMA sadarbībā ar dziedātāju Laimu Vaikuli laidis klajā dziesmu "Ščedrik" — jaunu un emocionālu interpretāciju pasaulē plaši pazīstamajai ukraiņu tautasdziesmai "Shchedryk". Šī melodija ir viens no atpazīstamākajiem svētku simboliem, kas gadu no gada skan daudzās valstīs visā pasaulē.
Dziesmas ieraksts un mūzikas video tapis kā sirsnīgs svētku sveiciens klausītājiem gan Ukrainā, gan Latvijā. Jaunajā versijā organiski savijas latviešu un ukraiņu kultūra, izceļot vienotības, cerības un gaismas vēstījumu. Skaņdarbā solistes lomā dzirdama Laima Vaikule, kuras balss piešķir kompozīcijai īpašu emocionālo dziļumu un atpazīstamību.
Dziesmai tapis arī vizuāli piesātināts mūzikas video sadarbībā ar Tautas deju ansambli "Līgo",
kas muzikālo stāstu papildina ar kustību, simboliku un kultūras identitātes motīviem.
Par "Ščedrik" aranžējumu rūpējusies Laura Leontjeva, sadarbojoties ar Kristapu Krievkalnu. Ieraksts veikts studijā "Lauska", savukārt skaņas apstrādi (mix/master) nodrošinājis Kaspars Bārbals.
Projektā piedalījušies arī vairāki mūziķi un radošās komandas pārstāvji. Kontrabasu iespēlējis Jānis Rubiks, perkusijas — Mārtiņš Miļevskis. Saulkrastu kori ANIMA vada mākslinieciskā vadītāja un diriģente Laura Leontjeva, kormeistars ir Kristaps Solovjovs, bet vokālo sagatavotību nodrošinājuši Elīna Ose un Emīls Gilučs-Lācis. Tautas deju ansambļa "Līgo" horeogrāfs un deju vadītājs ir Jānis Purviņš.
Dziesma "Ščedrik" ir muzikāls svētku sveiciens un vienlaikus apliecinājums tam, ka starpkultūru dialogs un solidaritāte caur mūziku spēj vienot cilvēkus pāri robežām.
