Ko iesākt, ja suns sācis slikti dzirdēt, kaķis nokārtojas visur kur, tikai ne šai lietai paredzētajā kastē, daudz guļ, nespēlējas, naktīs skaļi ņaud un uzvedas tā, kā nav ierasts?
Tāpat kā cilvēkus vecumdienās nereti piemeklē demence, arī mājdzīvniekiem smadzenes noveco, lai gan bieži izmaiņas uzvedībā ir saistītas nevis ar kognitīvo disfunkciju (ko cilvēkiem sauc par demenci), bet gan dažādu slimību attīstību, kas pasliktina mūsu mīluļu pašsajūtu. Lai laikus pamanītu un mazinātu ar novecošanu saistītu problēmu attīstību, saimniekiem jābūt vērīgiem, vēl svarīgāk ir regulāri – vismaz reizi gadā – apmeklēt veterinārārstu, kurš šīs pazīmes pamanīs, nozīmēs veikt analīzes un ieteiks, kā mazināt dzīvniekam diskomfortu vai sāpes.
Vecu kaķu raksturīgās problēmas, kā min speciālisti, ir hroniska nieru saslimšana, vairogdziedzera pastiprināta darbība. Gan suņiem, gan kaķiem var attīstīties locītavu deģeneratīvas izmaiņas, audzēji, suņiem arī sirds mazspēja. Dzīvniekiem pakāpeniski arī mēdz pasliktināties redze un dzirde, ko saimnieks var nepamanīt, jo dzīvnieks labi pielāgojas orientēties sev pazīstamā vidē.
Novērtēt kaķa seniora veselību
Kaķus par senioriem šobrīd pieņemts saukt no desmit gadu vecuma, savukārt geriatriskais vecums ir no 15 gadiem, skaidro klīnikas "Veile" veterinārārste Māra Vasiļevska: “Ir pagājuši tie laiki – ja kādai tantei kaķis nodzīvoja līdz 19 gadiem, tad tas bija liels notikums. Tagad klīnikā ierodas 20 gadus veci kaķi pat divi un trīs dienā, tā ir ikdiena. Tam pamatā lielā mērā ir laba, veselīga un atbilstoša pārtika, tāpat arī savlaicīga veterinārā aprūpe un saimnieku uzmanība.”