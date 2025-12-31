Mans Džeka Rasela terjers ir labi audzināts, izgājis suņu skolu. 18. novembrī nejauši nokļuvām salūta tuvumā, un sunim iestājās panika. Steidzāmies mājās, cik ātri varējām. Bet kopš tās dienas viņa uzvedība ir mainījusies. Suns vairs nevēlas iet ārā, rūc un kož, ja uzstāju. Ņemu klēpī un nesu ārā, bet, līdzko nolieku zemē, metas atpakaļ uz mājām. Kā sunim palīdzēt atgūt drošības izjūtu? Jautā elga N. Aizkrauklē.

Suņa slikto uzvedību ir veicinājis stress, kas var pāraugt psiholoģiskā traumā, – suns nespēj tikt galā ar piedzīvoto, stāsta zoopsihologs dr. Alberts Čipuštanovs. 

“Ne visi dzīvnieki baidās no uguņošanas, viss atkarīgs, cik sunim jutīga nervu sistēma. Iespējams, šim ķepainim ir arī citi stresu izraisoši faktori, piemēram, automašīnas vai motocikla radīts troksnis. Būtu svarīgi ar suņa saimnieku izrunāt par dzīvnieka rakstura izpausmēm un citām baiļu epizodēm, lai varētu nozīmēt precīzāku ārstēšanu un rekomendācijas.”

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē