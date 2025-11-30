Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Karalkinu mājās ir pienākusi finanšu uzskaites diena. Vendija kopā ar Pāvelu ir nolēmuši rūpīgi sakārtot visus rēķinus un kvītis, lai iegūtu pilnīgu skaidrību par ģimenes naudas plūsmu. Pāris atklāj, ka Pāvela atalgojums tiek ieskaitīts Vendijas bankas kontā, un pēc tam tieši viņa uzņemas visu finanšu līdzekļu tālāku administrēšanu.
Pirms nonākšanas pie šī naudas pārvaldības modeļa, ģimene izmēģināja vairākas citas pieejas. Vendija stāsta: “Sākot ar to, ka viens atbild par kafiju, par sakaru maksājumiem, otrs par elektrību un vēl kaut ko, bet tas tā kā īsti nestrādāja. Jo, kad Pāvels saņem naudu, viņam visus ļoti gribas iepriecināt, ka viņš iebrauc tik dziļi tajās finansēs, ka vairs nesanāk īsti segt obligātos maksājumus. Tāpēc mēs vienojāmies – ja viņam tas nepadodas, tad viņš tajā nejaucas. Tāpat kā es nejaucos tehniskajos risinājumos.”
Viņa ir pārliecināta, ka kopš šīs jaunās sistēmas ieviešanas, līdzekļu plānošana viņai šķiet daudz vieglāka un efektīvāka.
Pāvels atzīst, ka ir mierīgs par šādu kārtību: “Par to, ka es sūtu savu naudu Vendijai uz kontu, es neuztraucos, jo tā ir normāla situācija, ka viņa paņem uz sevi visus maksājumus un, protams, ka es viņai atdodu visu savu algu.”
Vendija skaidro, ka viņa precīzi izplāno, kurā brīdī ir jāveic katra rēķina apmaksa, lai nekas netiktu palaists garām vai lai nauda netiktu bezjēdzīgi iztērēta.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu