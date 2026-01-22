Populārā televīzijas raidījuma "Ģimene burkā" ilggadējā dalībniece Agrita Bindre jauno gadu sagaidījusi ar jaunumiem privātajā dzīvē. Kopīgi pavadītais svētku periods ar mīļoto vīrieti Jāni licis uzvirmot runām par iespējamām kāzām jau tuvākajā nākotnē.
Pašlaik Agrita neslēpj, ka viņu attiecībās valda harmonija un abpusēja sapratne. Kopā būšana svētkos abu saikni tikai stiprinājusi. "Viss ir stabili un mierīgi. Mēs te mazliet iesmējām par vienu no datumiem un gaidāmajiem notikumiem. Vai tas tā būs – dzīve rādīs," noslēpumaini komentē Agrita.
Skaidrojot savu izteikumu fonu, viņa atklāj kādu kuriozu atgadījumu: “Mums bija tā, ka vienu dienu palikām bez mašīnas. Vajadzēja pārvietoties, gājām garām dzimtsarakstu nodaļai. Jānis prasa – kas tā par ēku? Es saku: nu kā, Jelgavas dzimtsarakstu nodaļa.” Izrādās, ka Jānis reaģējis spontāni, būdams gatavs oficiāli noformēt attiecības tūlīt un pat mēģinājis pierunāt Agritu turpat arī ieiet.
Lai gan todien notikušais tika uztverts kā joks, Agrita atzīst, ka abu nodomi ir visnotaļ nopietni. Neskatoties uz to, ka iepriekš dāvināto saderināšanās gredzenu viņa savulaik atdevusi atpakaļ, tagad laulību tēma kļuvusi par reālu sarunu objektu.
"Viņš ir iesmējies pat tik tālu, ka kolēģi pavilcis uz zoba, nosaucot konkrētu datumu. Arī Esterei kā jociņu gribējām pasniegt – vienkārši paskatīties apkārtējo reakciju, paziņojot, ka 3.03. mēs precamies," stāsta Agrita. Vai šis būs gads, kad Bindru ģimenē patiesi svinēs kāzas, rādīs vien laiks.
