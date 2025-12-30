Gatavojoties šova "Slavenības. Bez filtra" sezonas izskaņas pasākumam, dzejniece Magone Liedeskalna devusies uz skaistumkopšanas salonu. Kamēr tiek veidota frizūra, Magone analizē nesen piedzīvoto vilšanos attiecībās ar Edgaru un ieskicē savas vēlmes gaidāmajam Zirga gadam.
Atskatoties uz savienību ar Edgaru, dzejniece secina, ka abu vērtības un izpratne par kopdzīvi krasi atšķīrās. Viņa atklāti norāda, ka jutusies vairāk kā sasniegums, nevis mīlēta sieviete: "Es sevi redzēju kā trofeju viņa rokās. Viņam bija mērķis, un tas mērķis nebija par mani kā personību. Pēc Magones domām, kavalieris bija izveidojis iedomātu tēlu, kas neatbilda viņas patiesajai būtībai, un klātiene šīs ilūzijas ātri vien kliedēja.
Magone sev nepārmet ambīcijas un atklāti lepojas ar savu statusu, uzsverot, ka popularitāte ir desmit gadu ilgas pūles, nevis nejaušība. Viņas ceļš no vienkāršas lauku darbu darītājas līdz pazīstamai personībai ir bijis ērkšķains.
"Es esmu slavens cilvēks, un tas ir nopelnīti – pa tiem desmit televīzijas gadiem. Nemaz nekaunos to teikt, es esmu slavens cilvēks. Un tā nav zvaigžņu slimība, bet tas ir lepnums par savu paveikto. Kā no kūts slaucējas, es esmu uzkāpusi tur, kur es esmu. Tas nav iedots vai uzdāvināts, tas ir panākts ar smagu darbu, asarām un neatlaidību," uzsver dzejniece.
Ieskatoties nākotnē, Magone skaidri definē savas ekspektācijas. Viņa vairs nevēlas samierināties ar mazumu un Zirga gadā cer satikt kādu, kurš būtu uz tā paša "emocionālā viļņa". "Ak, mīļais Dievs, uz Jauno gadu ar jaunu ugunīgo zirga enerģiju! Ak, Kungs, sūti man vīru tādu kā es, uz tā paša viļņa, kas var glāstīt puķes, bučot un, un rakstīt, gleznot vai adīt," vēlēšanos izsaka Magone.
Dzejniece ir pārliecināta, ka kaisle bez garīgas saiknes ir nepilnīga. Viņai ir svarīgi vispirms sajust kopību un tikai tad veidot ko vairāk. "Seksuālā enerģija viena pati neder. Man vispirms ir vajadzīgs lidojums – sajūta, ka es ar cilvēku esmu uz viena viļņa."
Tagad, bruņojusies ar gūto pieredzi, Magone ir gatava uzticēties savai intuīcijai. "Tagad es zinu, kādai sajūtai ir jābūt. Un tikai pēc tās sajūtas es arī izvēlēšos," ar smaidu rezumē dzejniece.
