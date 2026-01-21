Latvijas telpu futbola izlase šovakar ar spēli Rīgā pret Gruziju debitēs Eiropas čempionātā, ko vēl rīko Lietuva un Slovēnija.
"Mūsu pirmais mērķis ir iekļūt ceturtdaļfinālā," izlases līderis Edgars Tarakanovs cer pārsteigt nomināli spēcīgākos pretiniekus. Grupā vēl arī Francija un Horvātija. Visas Latvijas izlases spēles tiešraidē kanālā LTV 7.
Arēna zvaigznes jau redzējusi
"Klātienē tas būs vou" – šim Latvijas Futbola federācijas (LFF) čempionāta reklāmas sauklim nevar nepiekrist. Futzāls ir ļoti dinamisks un skatāms sporta veids, kura burvība jau vairākas reizes iemirdzējusies arī "Xiaomi Arēnā". 2019. gadā Latvijā notika pirmais U-19 Eiropas čempionāts, mājiniekiem piedzīvojot zaudējumus visos trijos mačos. 2022. gada pavasarī Rīgā notika futzāla Čempionu līgas "Final Four" turnīrs ar lielākajām pasaules zvaigznēm ierindā, laurus plūcot spāņu "Barcelona". Finālu klātienē vēroja vairāk nekā astoņi tūkstoši skatītāju.
Trijos nākamajos gados Latvijas futzālā notika bruņošanās starp "Rīgu" un "RFS", abām piesaistot pasaules līmeņa leģionārus ar lielākajiem tituliem bagāžā. Aizpērn komandas atvēzējās finālsērijas sarīkošanai "Arēnā Rīga". Skatītāju pieprasījums pēc šī baudījuma gan izrādījās mazāks, nekā cerēts, tikai pirmajā no četrām spēlēm līdzjutēju skaits pārsniedza tūkstoti. Visos trijos gados čempionu laurus plūca "Rīga" un "RFS" nolēma paiet malā, šosezon čempionātā vairs nepiedaloties. "Rīga" 2023./2024. gada sezonā palika vienu gūtu vārtu attālumā no iekļūšanas Čempionu līgas finālčetriniekā, arī šosezon komanda spēlē ļoti veiksmīgi un sasniegusi turnīra ceturtdaļfinālu.
Agresoru ēna
Telpu futbolā Eiropas čempionāti notiek kopš 1996. gada, šobrīd ar regularitāti ik pēc četriem gadiem. Pasaules kausa vēsture ir septiņus gadus ilgāka, pirms pieciem gadiem vienīgā turnīra organizatore bija Lietuva. Šī gada Eiropas čempionāta norise bija paredzēta Latvijā un Lietuvā, taču te nav gaidīta agresore Baltkrievija, kas no starptautiskā futbola nav bijusi izslēgta. Tika rasts risinājums, ka organizēšanā iesaistās arī Slovēnija, un tieši tur notiks izšķirošās spēles.
Latvijas telpu futbola izlasi no 2003. līdz 2021. gadam vadīja Artūrs Šketovs, bet pēc tam federācija uzticējusies trim ārzemniekiem – portugālis Orlando Duarte gan uzkavējās īsu brīdi, tad divus gadus groži bija melnkalnieša Vaško Vujoviča rokās, bet no 2024. gada vasaras galvenais treneris ir līdz tam četrus gadus Itālijas izlasi vadījušais Masimiljāno Bellarte, un viņa vadībā pasaules rangā izdevies kāpums no 87. uz 52. vietu. Vēl pirms Eiropas čempionāta tika pagarināts līgums ar itāliešu speciālistu uz diviem gadiem. Jāpiebilst, ka LFF prezidentam Vadimam Ļašenko telpu futbols ir īpaši mīļš, jo viņš pats bijis izlases spēlētājs.
Trīs leģionāri
"Sajūtas pirms Eiropas čempionāta ir pacilājošas, domāju, ka esmu labākajā formā, kāda man bijusi. Uzskatu, ka arī komanda ir gatava, pēdējā gada laikā esam paveikuši lielu darbu," sarunā ar "Latvijas Avīzi" optimistiski noskaņots bija Latvijas izlases līderis Edgars Tarakanovs. Viņš ir viens no trim valstsvienības spēlētājiem, kuri ikdienā spēlē ārzemēs.
Visas Latvijas pretinieces grupā ir no pasaules ranga pirmā piecpadsmitnieka – Francija ir 10., Horvātija 14. un Gruzija – 15. vietā.
Lai iekļūtu ceturtdaļfinālā, Latvijai jānokož divi pretinieki. "Grupa ir ļoti spēcīga, bet tas pat labi – pret stiprām komandām mums vairāk patīk spēlēt. Pārbaudes spēlē decembrī bija neizšķirts pret Čehiju, kas rangā ir 17., pret horvātiem varētu izvērsties līdzīga cīņa, viņi ir tehniski. Vēl izteiktāk to var attiecināt uz Franciju. Ar Gruziju esam spēlējuši pirms nedaudz vairāk kā gada – neizšķirts un uzvara, tas ir jāatkārto, tagad pret viņiem ir vieglāk spēlēt, jo vairs nav naturalizēto spēlētāju no Brazīlijas. Jāpaņem punkti arī pret pārējām komandām. Domāju, ka mums vajadzētu izkļūt no grupas," sāncenšus izvērtēja Edgars Tarakanovs, piebilstot, ka līdz ar Masimiljāno Bellartes kļūšanu par izlases galveno treneri esot kļuvis vieglāk spēlēt un izdevies atrast labu līdzsvaru starp spēli aizsardzībā un uzbrukumā, treneris arī ļaujot futbolistiem improvizēt.
Pēdējais pārbaudes turnīrs decembrī Čehijā gan nebija veiksmīgs, jo bez neizšķirta pret čehiem bija arī 4:7 pret Kosovu (65. vieta rangā) un 1:4 pret Lietuvu (77.). Novembrī izdevās uzvarēt Rumāniju, bet oktobrī bija 1:3 un 2:5 pret ranga vicelīderi un iepriekšējo divu Eiropas čempionātu uzvarētāju Portugāli. Otrā mača otro puslaiku mūsējie uzvarēja ar 1:0.
Tarakanovs pirms sešiem gadiem spēlēja Rīgas lielarēnā Eiropas U-19 čempionātā un līdzdarbojās abos izlases gūtajos vārtos – pret Krieviju pats bija precīzs, pret Poliju atdeva rezultatīvu piespēli. "Atmiņas par to turnīru ir ļoti labas, bijām priecīgi par šādu iespēju. Diemžēl neizdevās izcīnīt nevienu punktu, bet tā bija pirmā reize, pretinieki vecāki, mums komandā lielākoties 16 un 17 gadus veci spēlētāji. Rīgas arēna ir lielākā, kādā esmu spēlējis," teica šobrīd 22 gadus vecais telpu futbolists.
No tās izlases šobrīd sastāvā ir trīs spēlētāji, Edgars Tarakanovs spēris lielu soli uz priekšu. Nu jau četrus gadus viņš ir profesionāls telpu futbolists, pēc trim sezonām "RFS Futsal" vienībā iepriekšējā vasarā pārcēlās uz Beļģijas čempioni "Anderlecht": "Pirmie divi mēneši bija pagrūti, adaptācija, angļu valoda nebija īpaši laba. Tagad jau esmu pieradis, komandas biedri atbalsta, treneru štābs patīk." Beļģijā nokļūt palīdzējis Bellarte, kurš agrāk strādāja "Anderlecht". Čempionu līgas pamatturnīrā Tarakanova vienība grupā ieņēma trešo vietu no četrām komandām un ceturtdaļfinālā neiekļuva, Beļģijas līgā šobrīd otrā vieta, elpojot pakausī līderei "Topsport Antwerpen".
Edgars Tarakanovs nāk no Rēzeknes, telpu futbolā sāka trenēties septiņu gadu vecumā, skolas gados uzspēlējis arī klasisko futbolu.
Latvijas telpu futbola izlase
- Vārtsargi: Rainers Mūrnieks, Igors Labuts (abi "Rīga").
- Universālie spēlētāji: Andžejs Mickēvičs, Viktors Kuļepovs, Renards Ūdris, Vlads Rimkus, Germans Matjušenko (visi "Rīga"), Sergejs Motiļs, Toms Kristians Grīslis, Ņikita Jelagovs (visi "Beitar"), Edgars Tarakanovs ("Anderlecht", Beļģija), Andrejs Baklanovs ("Genova", Itālija), Miks Babris ("Famalicao", Portugāle), Aleksandrs Kuļešovs ("Salaspils").
Eiropas čempionāts
Latvijas spēles
- 21. janvāris 20.00 Latvija – Gruzija
- 25. janvāris 17.00 Latvija – Francija
- 28. janvāris 17.30 Latvija – Horvātija
Eiropas čempionāts
- A grupa (Rīga): Latvija, Francija, Horvātija, Gruzija
- B grupa (Kauņa): Lietuva, Armēnija, Čehija, Ukraina
- C grupa (Ļubļana): Spānija, Beļģija, Slovēnija, Baltkrievija
- D grupa (Ļubļana): Portugāle, Itālija, Ungārija, Polija
Ceturtdaļfinālā iekļūs grupu divas labākās komandas. Pa vienai ceturtdaļfināla spēlei notiks Rīgā un Kauņā, pārējās izslēgšanas turnīra cīņas būs Ļubļanā.
