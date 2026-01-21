Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko pirmais no Eiropas valstu vadītājiem parakstījis dokumentu par pievienošanos ASV prezidenta Donalda Trampa veidotajai Gazas Miera padomei.
Dokumentā, kā attēlu publicējis ar diktatora preses dienestu saistītais "Telegram" kanāls "Pul pervogo", teikts, ka Baltkrievija ir gatava pildīt visus Miera padomes hartas noteikumus no parakstīšanas dienas.
Lukašenko noraidīja mediju ziņoto, ka valstīm par pievienošanos Miera padomei būtu jāmaksā miljards dolāru.
Baltkrievija kļuvusi par pirmo valsti Eiropā, kas oficiāli pievienojusies Miera padomei.
Šodien par pievienošanos apvienībai oficiāli paziņoja arī Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) Ārlietu ministrija.
Kopumā Tramps uzaicinājis pievienoties šai padomei aptuveni 50 valstis, arī Krieviju un Ukrainu.
Francija un Lielbritānija jau ir oficiāli atteikušās pievienoties Miera padomei. Arī Norvēģijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka Norvēģija nepievienosies šai organizācijai.
Reaģējot uz Parīzes rīcību, Tramps piedraudēja noteikt muitas tarifus Francijas šampānietim un vīniem.
Aptauja
Vai turpini sekot līdzi Izraēlas un "Hamās" karam?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu