Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņojis, ka saņēmis no ASV uzaicinājumu pievienoties ASV prezidenta Donalda Trampa veidotajai Gazas Miera padomei, taču norādīja, ka nevar iedomāties sadarbību ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu šajā institūcijā.
"Mēs saņēmām ielūgumu, mūsu diplomāti strādā pie tā," žurnālistiem atklāja Zelenskis.
"Man joprojām ir ļoti grūti iedomāties, kā mēs un Krievija varētu būt kopā jebkādā padomē,"
viņš piebilda.
Jau ziņots, ka ASV ir uzaicinājušas Putinu un arī Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko iesaistīties šajā padomē.
Ukrainas prezidents šodien arī pauda bažas, ka Trampa centieni iegūt Grenlandi varētu novirzīt starptautiskās sabiedrības uzmanību no Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu.
Tramps pagājušajā nedēļā piedraudēja Eiropas valstīm ar muitas tarifiem līdz pat 25% par to, ka tās iebilst pret viņa plāniem nopirkt Grenlandi.
Kijiva bažījas par jebkuriem strīdiem, kas var sašķelt Rietumu sabiedrotos un novērst to uzmanību no Krievijas-Ukrainas kara. Zelenskis uzsvēra, ka strīdu par Grenlandi, kas ir Dānijas autonomā teritorija, un Krievijas karu pret Ukrainu nevajadzētu uzskatīt par "savstarpēji aizvietojamiem" jautājumiem.
"Mums ir pilna mēroga karš, mums ir konkrēts agresors, un mums ir konkrēti upuri,"
atgādināja Ukrainas prezidents. Viņš arī aicināja Vašingtonu iesaistīties diplomātijā ar Eiropu.
"Es ļoti, ļoti vēlos, lai Amerika sadzirdētu Eiropu, patiesi sadzirdētu to diplomātijas formātā. Es domāju, ka tas notiks, un es stingri ticu, ka nebūs nekādu lielu draudu," viņš piebilda.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 33 raķetēm un 339 droniem
Krievijas karaspēks naktī uz otrdienu raidījis uz Ukrainu 33 raķetes un 339 dažādu tipu dronus, pavēstīja Gaisa spēki.
Galvenais trieciena virziens bija Kijiva un Kijivas apgabals, teikts paziņojumā.
Notriektas 14 ballistiskās raķetes, 13 spārnotās raķetes un 315 droni.
Fiksēti piecu raķešu un 24 dronu trāpījumi 11 vietās, norādīja Gaisa spēki.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 228 570
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 228 570 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1130 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 579 tankus, 23 928 bruņutransportierus, 36 393 lielgabalus un mīnmetējus, 1618 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1279 zenītartilērijas iekārtas, 434 lidmašīnas, 347 helikopterus, 111 140 bezpilota lidaparātus, 4163 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 75 067 automobiļus un autocisternas, kā arī 4048 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu