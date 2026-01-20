Otrdienas vakarā, saglabājoties skaidram laikam un bezvējam, lielākajā daļā Latvijas gaiss strauji atdzisīs, liecina sinoptiķu prognozes.
Naktī uz trešdienu daudzviet gaidāms sals no -20 līdz -25 grādiem. Siltāks laiks prognozēts apvidos, kur debesis klās mākoņi — galvenokārt Kurzemē, taču vietām arī citos reģionos. Atsevišķos Kurzemes piekrastes rajonos gaisa temperatūra var saglabāties virs -10 grādiem.
Dažviet veidosies migla un sarma, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pastāv arī ziemeļblāzmas iespējamība. Daudzviet prognozēta slikta gaisa kvalitāte.
Trešdien dienā debesis klās mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, savukārt Kurzemes piekrastē pie Rīgas līča brāzmās tas var sasniegt līdz 15 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien būs -3 līdz -9 grādi, bet valsts dienvidos — līdz pat -12 grādiem.
Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Bezvēju nomainīs lēns līdz mērens austrumu vējš. Naktī gaisa temperatūra pilsētas centrā būs ap -15 grādiem, bet Pierīgā var noslīdēt līdz -22 grādiem. Trešdienas pēcpusdienā un vakarā galvaspilsētā gaiss iesils līdz aptuveni -8 grādiem.
