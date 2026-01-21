Ekonomikas ministrs Viktors Valainis sociālajā tīklā "X" raksta: "Dati parāda, ka Ekonomikas ministrijas produktivitāte var būt pat augstāka nekā privātajā sektorā.
Ar "DeskTime" gada laikā ministrijas produktivitātes rādītājs no 80% pieaudzis līdz 92%." Ministrs pievienojis atsauci uz "draugiemgroup.com" ziņu, kurā vēstīts, kā Ekonomikas ministrijai (EM) veicies pirmajā gadā kopš darba laika uzskaites un analītikas rīka "DeskTime" ieviešanas. "Gada griezumā EM darbinieki vidēji 7,3 stundas dienā pavada, aktīvi strādājot pie tiešajiem uzdevumiem darbstacijās, savukārt vidējais "DeskTime" produktivitātes rādītājs ir sasniedzis 92%. [..] Augstais produktivitātes līmenis (92%) apliecina, ka gandrīz viss pie datora pavadītais laiks tiek veltīts darba uzdevumiem – dokumentu izstrādei, e-pastu komunikācijai un analītikai. Līdzīgi kā citās organizācijās, tiek apmeklētas arī ziņu, sociālo tīklu un citas vietnes, taču šī neproduktīvā laika īpatsvars ir diezgan neliels. Salīdzinājumā ar Eiropas privātā sektora datiem, kur vidējā efektivitāte ir 88%, EM rādītāji liecina par augstu darba intensitāti un fokusu."
Sociālajā medijā "X" pie ministra ieraksta daudzi ironizē par šādu produktivitātes mērīšanu. Kāda soctīklu lietotāja raksta: ""DeskTime" mēra to, cik bieži tiek kustināta datorpele un cik bieži tiek atvērtas t. s. produktīvās, neitrālās un neproduktīvās mājaslapas. Kā pēc šādiem kritērijiem var noteikt produktivitāti? Kas, Valaini, tavuprāt, ir produktivitāte? Peles kustināšana un mājaslapu atvēršana tā nav."
