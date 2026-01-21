Aukstajā laikā četrkājainajiem draugiem, kuri dzīvo ārā, svarīgi nodrošināt trīs lietas: iespēju uzņemt pilnvērtīgu uzturu, padzerties ūdeni un siltu, sausu guļvietu.
Vairāki dzīvnieku aprūpētāji un suņu saimnieki kā siltāko un drošāko guļvietas materiālu atzinuši koka vilnu. Tā nodrošina siltuma izolāciju būdā un veido mīkstu matraci. Pretstatā salmiem un segām, kas ir ierasta prakse, koka vilna uzsūc mitrumu un ātri izžūst. Līdz ar to dzīvnieks neguļ uz mitras vai pat sasalušas virsmas.
Labās gaisa cirkulācijas un elastības dēļ materiāls guļvietās jāmaina retāk. Tas nesaplok un nesapūst.
Koka vilnai nav putekļu, tā ir droša un piemērota arī alerģiskiem dzīvniekiem.
Augstas kvalitātes koka vilna Latvijā pieejama zīmolam KOWOOL. Koka vilnas pakaišus dzīvniekiem izvēlas un novērtē gan Rīgas Zoodārza, gan Dzīvnieku aizsardzības biedrības Ķepu-ķepā patversmes iemītnieki, gan suņu, kaķu, zirgu un putnu īpašnieki.
Pieejami divu veidu koka vilnas pakaiši: smalkāki mazajiem dzīvniekiem, kuri dzīvo arī iekštelpās būros – Mājīgā koka vilna un raupjāka lielajiem dzīvniekiem – Mīkstā koka vilna.
Koka vilna ir piemērota suņu, kaķu, trušu, kāmīšu, grauzēju u.c. guļvietai. Savukārt vistām, pīlēm un citiem putniem koka vilna ir lielisks materiāls, lai izklātu ligzdu dēšanai un perēšanai un arī kā pakaiši uz zemes, lai mazinātu aukstumu.
Galvenie iemesli, kāpēc dzīvniekiem, kuri dzīvo ārā, ziemā nepieciešami koka vilnas pakaiši:
- tie uzsūc mitrumu, ātri žūst un nepūst,
- nodrošina siltuma izolāciju būdā,
- veido mīkstu matraci, nesaplok,
- ekoloģiski tīri un neput, piemēroti alerģiskiem dzīvniekiem,
- retāk jāmaina.
