Rīkotāji nolēmuši mainīt dziesmu svētku "Manai dzimtenei" nosaukumu, no tā svītrojot Raimonda Paula vārdu, apstiprinājis koncerta mākslinieciskais vadītājs un komponists Jānis Ķirsis.
Viņš skaidrojis, ka lēmums pieņemts pēc tam, kad Pauls publiski paudis skepsi par svētku rīkošanu. Vienlaikus uzsvērts, ka pasākuma saturs, ideja un mākslinieciskā koncepcija netiek mainīta.
Iepriekš Pauls TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" kritiski izteicies par dziesmu svētku norisi, paužot viedokli, ka daļa iesaistīto ar šo pasākumu vēlas nopelnīt, izmantojot viņa vārdu, kā arī norādot, ka viņš nav devis piekrišanu svētku rīkošanai.
Dziesmu svētki “Manai dzimtenei” paredzēti 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka “Sidraba birzī” un iecerēti kā veltījums Raimonda Paula 90 gadu jubilejai. Dalībai koncertā līdz šim pieteikušies vairāk nekā 13 000 dziedātāju no Latvijas un diasporas.
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu