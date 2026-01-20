Latvijas ūdenstilpēs turpina veidoties un nostiprināties ledus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Biezākā ledus kārta 20. janvārī izmērīta Lielupē pie Staļģenes – 36 centimetri pie krasta. Lielupē pie Slokas ledus vidējais biezums ir 14 cm. Atbilstoši dienu iepriekš veiktajiem mērījumiem pie Jelgavas Lielupi klāj 16 cm ledus, Mūsā pie Bauskas – 18 cm. Alūksnes ezerā ledus vidējais biezums – 30 cm, Usmas ezerā – 12 cm un Ķīšezerā – 19 cm. Daugavā pie Saulkalnes pirmdien izmērīta deviņus centimetrus bieza ledus kārta, Mazajā Juglā pie Suntažiem – deviņi centimetri, pie grīvas – 19 cm un pie Stariņiem – 26 cm.
Lielo Juglu pie Zaķumuižas un Misas upi pie Lielveisiem klāj 21 centimetru bieza ledus sega. Gaujā pie Carnikavas un Pededzē pie Litenes otrdien izmērītais ledus biezums ir 17 cm. Ledu klāj sniegs, tādēļ grūti izvērtēt ledus stāvokli. Ledus daudzviet ir nevienmērīga biezuma un ar plaisām. Kāpt uz ledus ir bīstami.
