Tenisa mīļotājiem šī un nākamā nedēļa aizritēs svētku noskaņā, jo pasaules otrajā malā Melburnā gaitu uzņem sezonas pirmais "Grand Slam" – Austrālijas atklātais čempionāts.
Tā vairāk nekā 100 gadu ilgajā vēsturē bijuši ne tikai vareni dueļi, bet arī skaļi skandāli un viens no tiem risinājās tieši pirms 36 gadiem. Amerikānis Džons Makinrojs kļuva par pirmo profesionālo tenisistu, kurš tenisa atklātajā ērā "Grand Slam" turnīra spēles laikā nopelnīja diskvalifikāciju un ar kaunu tika patriekts no sacensībām.
Sliktākais brīdis karjerā
Makinrojs 1990. gadā bija savas karjeras norietā. Viņš jau sen bija iemantojis tenisa "sliktā puiša" slavu, daudzreiz ar savu uzvedību kaitinot tolaik vēl stipri aristokrātiskā tenisa publiku. Viņš bija spļāvis skatītājiem, rādījis tiem vidējo pirkstu, skaļi ieteicis tiesnesim paaugstinājuma mikrofonu izmantot kā medicīnisko svecīti, nemaz nerunājot par tiesnešu lamāšanu un rakešu laušanu, kas bija gandrīz vai neatņemama Makinroja spēles un uzvedības sastāvdaļa. Neskaitāmi naudas sodi, īsāki vai garāki diskvalifikācijas termiņi (lielākais – divi mēneši), tas viss bija Džona Makinroja tenisa somā, kurā gan krietni iespaidīgāk izskatījās septiņi "Grand Slam" turnīra uzvarētāja tituli. Pateicoties tiem, tenisa sabiedrība bieži vien norija rūgtuma krupi, ko sagādāja ekscentriskais amerikānis. Tomēr 1990. gadā pacietības mērs daudziem bija pilns, un ar norietēt sākušo tenisa zvaigzni neviens vairs negribēja auklēties.
Kas tad notika 1990. gada turnīrā? Makinrojs bez starpgadījumiem aizspēlējās līdz ceturtajai kārtai, kurā pretim nāca zviedrs Mikaēls Pernforss. Džons bija mača favorīts un pirmo setu Makinrojs paņēma kā iesildoties (6-1). Otrajā jau līdzvērtīga cīņa ar zviedra labāku galotni (4-6), savukārt trešajā setā, esot vadībā ar 4-2, Makinrojs pats sev izraka bedri. Līnijtiesnesei nokliedzot autu pēc vienas no izspēlēm, viņš neizturēja.
Nostājies pretī nelaimīgajai sievietei, kura pildīja tikai savu darbu, viņš veltīja tai neglaimojošu epitetu, kas bija aptuveni no "pārdod svilpi, nopērc sev brilles" teicienu vācelītes, taču daudz sulīgāks.
Mača galvenais tiesnesis Gerijs Ārmstrongs to klasificēja kā nesportisku uzvedību, par ko arī mūsdienās pienākas zaudēts punkts. Makinroja gadījumā šāds lēmums bija kā uguns pakulās. Nākamajā izspēlē atkal zaudējot punktu, pret korta segumu jau lidoja rakete. Izturējusi pirmo triecienu, tā vēlreiz nonāca Makinroja rokās, kurš nedomāja apstāties un spēles rīku ar vairākiem sitieniem iznīcināja pilnībā. Tas bija jau otrais brīdinājums par ekipējuma apzinātu bojāšanu. Taču tā vietā, lai nomierinātos, Makinrojs ar skaļu lamuvārdu tirādi uzklupa Ārmstrongam un turnīra galvenajam uzraugam Kenam Fararam, kurš atradās turpat laukuma malā. Amerikānis pieprasīja Fararas iejaukšanos, lai tas atrisinātu acīmredzamo netaisnību, taču tā vietā saņēma trešo brīdinājumu par rupju lamāšanos, bet tas savukārt nozīmēja viņa nekavējošu diskvalifikāciju.
Makinrojs bija šokā, apelējot, ka nav zinājis, ka pēc noteikumu maiņas jau par trim brīdinājumiem pienākas tik bargs sods, jo iepriekš diskvalifikācija bijusi par četriem pārkāpumiem. Viņš 15 000 līdzjutēju svilpienu un ūjināšanas pavadībā ilgi stāvēja ar gurnos iespiestām rokām, cenšoties paglābties no kaunpilna soda, taču neveiksmīgi. Jau pēc karjeras beigām Džons savos memuāros, kur cita starpā atzinās tādās nodarbēs kā kokaīna un citu aizliegto vielu lietošana spēlētāja karjeras laikā, neslēpa, ka tieši tas brīdis 1990. gada 21. janvārī bijis sliktākais viņa ilgajā un neapšaubāmi izcilajā tenisista karjerā.
Džokoviča deportācija
Pamatīgs skandāls Melburnā uzvirmoja samērā nesen – pirms četriem gadiem, jo dalība turnīrā tika liegta visu laiku titulētākajam tā pārstāvim Novakam Džokovičam. Pie vainas bija kovida pandēmija un tā laika ierobežojumi. Džoko, būdams pārliecināts antivakseris, atteicās vakcinēties, kas būtībā nozīmēja ieceļošanas aizliegumu Zaļajā kontinentā. Tomēr serbs bija sagādājis sev medicīnisku atļauju, kas, viņaprāt, ļautu piedalīties sacensībās. Viss beidzās jau lidostā, kur Austrālijas imigrācijas dienesta darbinieki viņu aizturēja un uz piecām dienām ievietoja aizturēšanas centrā. Džokovičs iesniedza prasību tiesā, tās pirmais lēmums viņam bija labvēlīgs un serbs paguva aizvadīt pāris treniņu. Austrālijas valdība tiesas lēmumu pārsūdzēja, bet, otrreiz skatot lietu, Džokovičam vīza tika anulēta, un viņš deportēts no valsts.
Kordas dopings
Čehu tenisists Petrs Korda uzvarēja 1998. gada Austrālijas čempionātā, bet sešus mēnešus vēlāk pēc Vimbldonas turnīra viņš tika pieķerts aizliegtās vielas (nandrolona) lietošanā. Tomēr Starptautiskā tenisa federācija (ITF) viņu nediskvalificēja, tāpēc nākamā gada sākumā Korda devās uz Melburnu, lai aizstāvētu savu titulu. Tas izraisīja pamatīgu neapmierinātību gan citu tenisistu, gan līdzjutēju vidū.
Gaisā pat virmoja boikota draudi, tomēr tik tālu netika.
Korda spēlēja, zaudēja trešajā kārtā, bet septembrī saņēma viena gada diskvalifikāciju, lai gan tobrīd viņš jau bija paziņojis par karjeras beigām.
Moresmo dzimums
Starp lielākajiem "Australian Open" pēdējo gadu desmitu skandāliem pat divas reizes pavīd francūzietes Amēlijas Moresmo vārds, tiesa, abos gadījumos viņai neko sliktu neizdarot. Neapšaubāmi talantīgā un fiziski spēcīgā francūziete 1999. gadā kļuva par izsmieklu un nievu upuri arī no kolēģu puses. Kādu brīdi pirms turnīra Amēlija bija paziņojusi, ka ir attiecībās ar citu sievieti un tenisa sabiedrība to uzņēma saprotoši, jo galu galā pirms viņas tūrē bija spēlējušas daudz slavenākas lesbietes, piemēram, Martina Navrātilova. Tomēr šī atklātība un vien 19 gadus vecās Moresmo sniegums kortā, kur viņa ar savu spēcīgo servi "iznīcināja" sāncenses, nelabvēļiem deva iespēju izpausties. Amerikāniete Lindseja Devenporte pēc zaudējuma pusfinālā izspļāva, ka viņa spēlējusi pret puisi, savukārt tā brīža dāmu tenisa spilgtākā zvaigzne Martina Hingisa francūzieti nosauca par "pusvīrieti", kuru gan pati finālā bija uzvarējusi. Vēlāk abas dāmas gan taisnojās, ka ar šiem epitetiem bija domājušas Moresmo spēles stilu, nevis viņas dzimuma (izskata) īpatnības, tomēr togad pēc turnīra vētra masu medijos bija sacelta ļoti skaļa.
Eninas padošanās
Apvainojumi bira arī 2006. gada turnīrā pēc dāmu fināla, kurā jau minētā Moresmo tika pie sava vienīgā uzvarētājas titula Melburnā. Tiesa, sabiedrības uzmanības krustugunīs bija nonākusi viņas pretiniece, tobrīd četru "Grand Slam" titulu īpašniece Žistēna Enina no Beļģijas. Viņa finālspēlē, esot iedzinējos ar 1-6, 0-2, par sarūgtinājumu dārgās biļetes nopirkušajiem līdzjutējiem, no tālākās cīņas izstājās it kā vēdera krampju dēļ. Tomēr tie, kas pārzināja tenisa virtuvi, bija pārliecināti, ka Eninai vienkārši tā bija "melnā diena", spēles nevedās, tāpēc viņa traumu nosimulējusi. Bijusī tenisiste Pema Šraivere, kura turnīrā strādāja par ESPN televīzijas kanāla eksperti, bija viena no skarbākajām beļģietes kritiķēm, tiešraidē paziņojot, ka viņas cieņa pret Eninu ir "sabrukusi" un beļģietes reputācija ir "aptraipīta uz visiem laikiem".
Etniskie konflikti
Skandālus un jandāliņus Melburnā ir rīkojuši arī līdzjutēji, bet īpaši atmiņā daudziem ir palicis 2007. gads, kad pie Roda Leivera vārdā nosauktās arēnas izcēlās pamatīgs kautiņš ar aptuveni 150 cilvēku līdzdalību. Pie vainas bija Austrālijā dzīvojošie serbu un horvātu izcelsmes ļaudis, kuru atmiņās joprojām gailēja samērā nesenā Balkānu kara ogles.
Konflikts sākās ar apvainojumiem un provokācijām, pēc tam pārauga fiziskā vardarbībā, kurā lietā tika liktas ne tikai dūres un kājas, bet arī sadauzītas alus glāzes, karogu kāti un krēsli.
Vietējā policija gan bija gatava kam tādam un nemiera cēlāji diezgan ātri tika izšķirti un pēc tam izraidīti no "Melbourne Park" teritorijas. Tas bija pirmais tik masveidīgais etniskais konflikts turnīra vēsturē, pēc gada to centās atkārtot jau grieķu izcelsmes austrālieši. Viņi sava tautieša Konstantinosa Ekonomida spēlē uzvedās tik nepiedienīgi (kliedza izspēļu laikā, dziedāja), ka tika pieņemts lēmums viņus izraidīt no Mārgaretas Kortas vārdā nosauktā stadiona. Fani, saskaroties ar policiju, kļuva agresīvi un, lai viņus savaldītu, tika izmantota piparu gāze, bet spēle uz laiku pārtraukta. Pēc konflikta vairākiem nekārtību cēlājiem tika aizliegts jebkad apmeklēt šo turnīru, savukārt vairāki mediji "Australian Open" pārdēvēja par "Cīņas kluba Open", tā atsaucoties uz populāro filmu "Fight Club" ar Bredu Pitu vienā no galvenajām lomām. Pēc šiem diviem gadījumiem turnīra organizatori nolēma pastiprināt drošības pasākumus.
Pārliecinoši tālāk
Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko, kurai arī nereti bijušas problēmas ar emociju savaldīšanu kortā un "verbālo caureju", šī gada Austrālijas atklāto tenisa turnīru sāka ar pārliecinošu uzvaru 6-4, 6-4 pār slovākieti Rebeku Šramkovu. Otrajā kārtā Ostapenko tiksies ar Sjiņjui Vanu no Ķīnas.
