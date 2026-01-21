Austrijas Vīnes Veterinārās medicīnas universitātes pētnieki uzskata, ka ierastais pieņēmums par govīm un citiem liellopiem kā ne pārāk gudriem dzīvniekiem ir aplams, ko parāda kādam Karintijas federālās zemes bioloģiskajam lauksaimniekam piederošās govs Veronikas (attēlā) novērojumi.
Veronika zemnieka Vitgara Vīgeles saimniecībā tiek turēta kā mājdzīvnieks. Govs pirms pāris gadiem sāka rotaļāties ar atrastu mietu, līdz Vīgele ievēroja, ka dzīvnieks, turot koku mutē, iemanījies ar to pakasīt sānus, muguru un citas ķermeņa daļas. Kad par Veroniku, pateicoties saimnieka nofilmētam video, uzzināja un sāka eksperimentēt zinātnieki, izrādījās, ka govs prot izmantot "darbarīka" abus galus, turklāt izvēloties attiecīgajai ķermeņa daļai un nolūkam piemērotāko. Tā atšķir mājinieku balsis un reaģē, kad tiek saukta. Par mājlopu gudrību bija zināms arī iepriekš, taču līdz šim par spējīgiem izmantot priekšmetus kā darbarīkus noteiktu uzdevumu veikšanai uzskatīja tikai cilvēku un šimpanzi. Veronikas novērojumi aprakstīti Lielbritānijā iznākošā žurnāla "Current Biology" jaunākajā numurā. "Iegūtie rezultāti liecina, ka līdzšinējie pieņēmumi par liellopu inteliģences līmeni drīzāk atspoguļo robus viņu novērojumos, nevis patiesu kognitīvo aprobežotību," secināts pētījumā.
