Kad Katlakalna "Gabros 2" Ķīnā ražotā rotaļu automašīnas uzlāde izraisīja ugunsgrēku, neviens no mājas saimnieku – Lejiņu – ģimenes neiedomājās, ka būvniecība seku likvidēšanai var būt tik bezatbildīga un ka likumā atstāta sprauga, kā būvfirmai izvairīties no atbildības.

"Latvijas Avīzes" 15. janvāra numura publikācijā stāstījām, kādu nelaimi izraisīja bērnu automašīnas akumulatora uzlāde – aizdegās mājas priekštelpa, ugunsgrēks iznīcināja velosipēdus, kāpnes, saules bateriju vadības sistēmu, invertoru, izpostīja arī kanalizācijas sistēmu, "izcepa" siltumsūkņa vadības sistēmu utt. Kāpēc aizdegas akumulatori? Vai degšanas, ko izraisa akumulatori, Latvijā notiek bieži? Ko sedz apdrošināšana? Uz šiem jautājumiem "Latvijas Avīze" meklēja atbildes iepriekšējā publikācijā. Stāstījām arī par to, ar kādām problēmām saskārās mājas īpašnieks, atjaunojot nopostīto ēkas daļu. Šajā numurā tematu turpinām.

Līgumu par ēkas atjaunošanas darbiem M. Lejiņš noslēdza ar būvfirmu "Novus Domus", taču sadarbība neizdevās, saimnieks uzskata, ka daļa darbu paveikti nekvalitatīvi, celtnieki paveikuši ne visu tāmē noteikto, un beigās vispār esot pazuduši. "Novus Domus" toreizējais vadītājs Aleksandrs Vološčuks tagad "Latvijas Avīzei" no plašākiem komentāriem atturējās un pauda uzskatu, ka mājas īpašnieks viņu vajā, cenšas graut viņa reputāciju.

