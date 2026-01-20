Liepājniece Liene piedzīvojusi neparastu situāciju — viņas bankas kontā negaidīti ieskaitīti 2000 eiro skaidrā naudā. Iemaksa veikta Rīgā esošā bankomātā, kamēr pati atradusies mājās Liepājā. Naudas parādīšanās radījusi pamatotu satraukumu par iespējamu krāpniecību, ziņo raidījums "Bez Tabu".
Liene stāsta, ka šāda situācija nav bijusi iespējama, jo bankas karte bijusi pie viņas. Pārbaudot internetbanku, viņa redzējusi, ka iemaksa veikta no bankomāta tirdzniecības centrā Spice.
"Tas fiziski nebija iespējams, jo es pati atrados mājās. Un karte bija pie manis,"
skaidro sieviete.
Baidoties par sekām, Liene naudu izņēmusi un noglabājusi drošā vietā, pēc tam vērsusies bankas filiālē Liepājā, taču sākotnēji skaidru atbildi nesaņēmusi. Bankas darbinieki vispirms apgalvojuši, ka šāds gadījums ir unikāls, bet vēlāk atzinuši, ka līdzīgi incidenti notikuši vairākiem klientiem. Lienei ieteikts naudu iemaksāt atpakaļ bankomātā, tomēr viņa to nav darījusi, baidoties palikt parādā, ja nauda sistēmā pazustu.
Vēršoties pie "Swedbank", noskaidrots, ka notikušais bijis tehniskas kļūdas rezultāts. Pirmdienas naktī bankomātos veikti programmatūras atjaunināšanas darbi, kuru laikā sistēma kļūdaini ieskaitījusi skaidras naudas iemaksas citu klientu kontos. Bankas pārstāvis skaidro:
"Klientam iemaksājot naudu bankomātā, kaut kādu iemeslu dēļ šī nauda ieskaitījās cita cilvēka kontā."
Kļūda jau nākamajā rītā novērsta, darījumi anulēti, iemaksātā nauda atgriezta īstajiem īpašniekiem, bet tiem, kuru kontos tā ieskaitīta nepamatoti, līdzekļi noņemti. Banka informējusi klientus arī internetbankā.
Finanšu nozares asociācija norāda, ka šādas kļūdas maksājumu sistēmās ir retas, taču iespējamas. Gadījumos, kad kontā parādās negaidīti līdzekļi, klientiem ieteicams nekavējoties sazināties ar banku un neizmantot šo naudu, kamēr situācija nav pilnībā noskaidrota.
