Kā SIROWA klīnika Rīgā apvieno pieredzi, inovācijas un cilvēcīgu pieeju, padarot zobārstniecību mierīgu un uzticamu visai ģimenei.
Kā SIROWA klīnika attīsta mūsdienīgu zobārstniecību, kur smaids ir galvenā vizītkarte?
Vai kādreiz ir gadījies uzņemt fotogrāfiju un pamanīt, ka smaids spogulī nav tik starojošs, kā gribētos? Mūsdienās smaids runā pats pirmais, padarot to par īstu vizītkarti un labas veselības zīmi. Atrast vietu, kur zobu ārstēšana ir patīkama, ir grūti. Tomēr SIROWA klīnika pierāda, ka tas ir iespējams. Ar gandrīz 30 gadu pieredzi tā piedāvā radošus risinājumus vispārējai aprūpei, higiēnai, estētiskajai protēzēšanai un jebkuras sarežģītības zobu implantācijas, īpašu uzmanību pievēršot pašiem mazākajiem bērniem un ģimenēm.
Iedomājies, kā tu ieej modernās telpās, kur izstaro mājīga sajūta, tevi sagaida, draudzīgs personāls smaidot, un uztver tevi kā unikālu pacientu - piedāvājot tieši tev veidotu ārstešanas plānu. Vai tev ir nepieciešama sarežģīta implantācija, lai implanti justos un izskatītos kā īstie zobi? Vai varbūt estētiska protezēšana, lai spētu justies pašpārliecinātāks? Klīnikas speciālisti izmanto augstākās klases tehnoloģijas, kā 3D skenerus un nozares vadošos implantus, kas nodrošina ātru sadzīšanu un ilgstošu rezultātu. Dažādas higiēnas procedūras profesionāli atjauno un iztīra zobus, kas var novērst problēmas pirms tās kļūst daudz nopietnākas.
Inovācijas, kas padara ārstēšanu vienkāršāku
SIROWA klīnika regulāri attīsta mūsdienīgas metodes, kas ļauj nodrošināt precīzāku aprūpi. Klīnikas speciālisti savā darbā izmanto digitālo plānošanu un regulāri papildina savas zināšanas starptautiskos apmācību kursos.
Zobu implantoloģija tiek veikta ar ārkārtīgu precizitāti, ņemot vērā katra pacienta individuālās īpatnības. Plānošana priekšlaicīgi samazina diskomfortu un paātrina dzīšanas procesu. Daudzi pacienti atzīst, ka ikdienā vienkārši aizmirst par saviem implantiem, jo tie darbojas tieši tāpat kā dabīgie zobi - pildot tās pašas funkcijas.
Arī estētiskās protēzes ir izgatavotas tā, lai izskatītos dabīgi. Lai saglabātu harmonisku izskatu, keramiskies kroņi un tiltiņi tiek pielāgoti zobu formai, krāsai un īpašībām. Šeit varēsiet veikt dažādas zobu ārstēšanas vai estētika uzlabošanas procedūras, un darba laiks ir pateicīgs, jo klīnika strādā katru darba dienu līdz 18:00.
Ģimenes zobārstniecība
Īpaša uzmanība tiek pievērsta darbam ar bērniem. Bērnu zobārstniecība šeit balstās uz saprotamu un vecumam atbilstošu pieeju. Speciālisti cenšas panākt, lai pirmā pieredze pie zobārsta būtu pozitīva, bez stresa un steigas, kas palīdz bērniem veidot pareizu attieksmi pret zobu veselību jau no mazas bērna kājas.
Ģimenes zobārstniecība nozīmē, ka vienuviet pieejami pakalpojumi gan bērniem, gan pieaugušajiem. No regulārām pārbaudēm un higiēnas līdz ārstēšanai un sakodiena korekcijai pusaudžiem. Arī profesionālā mutes dobuma higiēna pieaugušajiem tiek veikta rūpīgi un saudzīgi, palīdzot uzturēt zobu un smaganu veselību ilgtermiņā.
Piesaki vizīti visai ģimenei!
Pacienti klīniku izvēlas tādēļ, ka šeit viss notiek saprotami un profesionāli. Šī pieeja ir iemesls, kāpēc uz klīniku dodas cilvēki ne tikai no Rīgas, bet arī no citām Latvijas pilsētām.
Vai esi gatavs pārvērst savu smaidu par skaistāko rotu? Vai beidzot atrast zobārstniecības klīniku, ko apmeklēt visai ģimenei? Zvani +371 67098260 vai dodies uz SIROWA klīnika mājaslapu, lai rezervētu vizītes laiku jau šodien.
