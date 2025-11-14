Patchy rain nearby 6.2 °C
Fricis, Vikentijs
Sava enerģija. Eiropas Savienība nokrata Krievijas enerģētiskās važas

Olafs Zvejnieks
Olafs Zvejnieks / Latvijas Avīze
2025. gada 14. novembris, 14:00
Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere: "Slovākija vēl šobrīd lielās ar to, ka importē tikai vairs 50% Krievijas gāzes un naftas savu vajadzību nodrošināšanai. Es par šādiem vārdiem saķeru galvu un saku: gandrīz četri gadi ilgst karš, bet jūs joprojām importējat 50%? Tas ir ārprāts!"
Foto: Publicitātes

Pēc 2022. gada radītā enerģētiskā šoka Eiropas Savienība ir spērusi vairākus soļus, lai samazinātu savu enerģētisko atkarību no Krievijas. Šobrīd tā ir tuvu galīgo lēmumu pieņemšanai, lai sarautu šīs važas pilnībā.

Eiropas Savienība 2024. gadā ir tērējusi fosilo enerģijas avotu – naftas un gāzes – importam 2,37% no visas valstu savienības iekšzemes kopprodukta, 364,2 miljardus eiro, liecina Eiropas Komisijas Enerģijas ģenerāldirektorāta dati. Citiem vārdiem sakot – Eiropa pērn katru dienu tērēja miljardu eiro, lai iepirktu naftu un gāzi, jo ES teritorijā naftas un dabasgāzes avotu gandrīz nav. Lai gan 2,37% un 364 miljardi eiro 2024. gadā ir daudz, taču jāapzinās arī tas, ka 2022. gadā, kad Krievija iebruka Ukrainā un pilnībā izpaudās Krievijas mākslīgi radītā gāzes deficīta sekas, kas raisīja paniku daudzu ES valstu galvaspilsētās, bet panikas maksimuma brīdī izraisīja pat septiņkārtīgu gāzes cenu pieaugumu, ES par fosilo energoresursu importu iztērēja 604,6 miljardus eiro, kas bija apmēram 3,7% no visa ES kopprodukta. Protams, te runa ir par visu fosilo resursu importu, ne tikai Krievijas, taču pēdējā pirmskara gadā Krievija Eiropai piegādāja gandrīz pusi visas dabasgāzes (45%), 27% naftas un 30 līdz 33% naftas produktu – proti, tai bija dominējošas tirgus pozīcijas visās energoresursu grupās. 2022. gada notikumi atskurbināja daudzu Eiropas politiķu galvas, jo kopš pagājušā gadsimta 70. un 80. gadiem rūpīgi būvētā ilūzija par to, ka Rietumeiropa varēs cepuri kuldama attīstīt savu ekonomiku un celt dzīves līmeni, balstoties uz relatīvi lētākām PSRS un vēlāk Krievijas gāzes un naftas piegādēm, sašķīda sīkās druskās pret Krievijas militāristiskā imperiālisma klinti. Jāpiebilst, ka bieži dzirdētais izteiciens par "lēto krievu gāzi un naftu" ir tikai daļēji patiess – Krievijā neviens nebija tāds muļķis, lai kaut ko pārdotu lēti, ja var pārdot dārgāk. Vienkārši pa cauruļvadiem piegādātās gāzes cena ilgtermiņa līgumos tika noteikta tāda, lai neielaistu tirgū konkurentus un būtu pēc iespējas neizdevīgi piegādāt sašķidrināto dabasgāzi no ASV vai Kataras – diviem Eiropai tuvākajiem sašķidrinātās dabasgāzes avotiem. Lai panāktu šādu situāciju, cauruļvadu gāzes cena tika noteikta 8–12 eiro par megavatstundu (MWh) zemāka nekā sašķidrinātās gāzes cena, kas atbilst apmēram 25–35% cenas starpībai 2021. gada cenās.

Krievijas vietā – Indija

Taču 2022. gadā kļuva pilnīgi skaidrs, ka Eiropas ekonomika nākotnē vairs nevar balstīties uz energoresursu piegādēm no tādas valsts, kura vēlas izveidot pilnīgi citādu pasaules kārtību, nekā ir iecerējusi Eiropas Savienība, un sākās alternatīvu meklējumi. Ar tiešām naftas un naftas produktu piegādēm Eiropas Savienībai izrādījās šķietami vienkārši – tiem tika noteiktas sankcijas, aizliedzot ievest ES Krievijas izcelsmes naftu un naftas produktus, nosakot izņēmuma statusu tikai Ungārijai un Slovākijai, kuras ar Krieviju savieno naftas cauruļvads "Družba", jo citādi nebija iespējams panākt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo vienprātību. Tādējādi Krievijas naftas eksports pārvirzījās uz Indiju un Ķīnu. Tā nu 2022. gadā ES importēja naftas produktus no Indijas 2,5–3,5 miljonu tonnu apmērā, bet 

2024. gadā šis apjoms jau bija četri līdz seši miljoni tonnu, tikai tagad tie tiek uzskatīti par Indijas izcelsmes naftas produktiem, lai gan visi labi apzinās, ka vismaz daļa no tiem ir radīta, izmantojot Krievijas naftu. 

Situācija ir sākusi mainīties vien 2025. gadā, kad Donalda Trampa vadītās ASV administrācijas otrreizējo sankciju draudi Krievijas naftas pircējiem ir radījuši pirmos signālus, ka Ķīnas un jo īpaši Indijas apetīte lēti pirkt Krievijas naftu un pēc tam labi nopelnīt, pārdodot no tās radītos naftas produktus Eiropas Savienībai, sāk mazināties. Taču vispārēja noteikto ekonomisko sankciju problēma ir tā, ka tās jāatjauno katrus sešus mēnešus un katru reizi šie centieni saduras ar Krievijai draudzīgo Eiropas Savienības valstu pretestību un centieniem vājināt sankcijas.

Alternatīvu meklējumi gāzei

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

Taču pat ar visām sankciju noteikšanas, pārjaunošanas un ievērošanas kontroles problēmām, alternatīvu atrašana Krievijas naftai un naftas produktiem bija vienkāršākā no problēmām, jo alternatīvu naftas piegādes avotu pasaulē ir pietiekami daudz un lielākās daļas naftas piegādes metodes ir vienādas – ar tankkuģiem: tātad arī cenas līdzīgas. Savukārt rast alternatīvu Krievijas piegādātajai dabasgāzei bija nesalīdzināmi sarežģītāk, jo daudzu desmitu gadu laikā radītā gāzes cauruļvadu sistēma, kurā bija ieguldīti arī lieli Rietumeiropas valstu, īpaši Vācijas, līdzekļi, Eiropas Savienību turēja kā važās. Tās veidoja gan ilgtermiņa piegādes līgumu radītās saistības, gan infrastruktūras trūkums alternatīvām piegādēm, gan cenas, jo sašķidrinātā dabasgāze nekad nevar būt lētāka par cauruļvadu gāzi, jo nepieciešamās papildu tehnoloģiskās procedūras – sašķidrināšana un regazifikācija. Un tie nebūt nebija vienīgie šķēršļi, jo ilgstošas ekonomiskās attiecības ar Krieviju vairākās ES dalībvalstīs radījuši arī tai draudzīgi noskaņotu politiķu slāni, kas pretojas saišu saraušanai. Šobrīd tas visizteiktāk redzams Ungārijā un Slovākijā, kas pretojas visām pret Krieviju vērstajām ES sankcijām, bet pagātnē šādas "draudzības" radītas problēmas bijušas arī, piemēram, Vācijā, Itālijā un Austrijā.

Pārvarot minētos sarežģījumus, kopš Krievijas sāktā kara pret Ukrainu 2022. gadā, Eiropas Savienība ir spējusi rast atbildes trejžuburi, lai mazinātu atkarību no agresīvās kaimiņvalsts gāzes. Pirmais trejžubura zars ir gāzes piegāžu diversifikācija. Kopš 2022. gada, kad Krievijas gāzes piegādes veidoja 45% no visa ES gāzes patēriņa, Krievijas piegādes ir katru gadu samazinājušās, bet augusi alternatīvo avotu loma – Krievijas gāzi lielā mērā ir aizstājusi ASV sašķidrinātā gāze un Norvēģijas gan cauruļvadu, gan sašķidrinātā gāze. 2025. gadā lielākais gāzes piegādātājs ES ir tieši Norvēģija, kas nodrošina 31% piegāžu, bet visstraujāk augošais piegādātājs ir ASV, kura daļa gāzes piegādēs augusi no 6% 2022. gadā līdz 26% 2025. gadā.

Veikto pasākumu rezultātā gāzes piegādes no Krievijas sarukušas gandrīz četrkārtīgi – no 45% toreiz līdz 12% pašlaik, turklāt finansiālā izteiksmē trieciens ir vēl lielāks, jo Eiropas Savienība bija "Gazprom" premiālais tirgus – par tik labām cenām kā Eiropā tā nespēj gāzi pārdot nekur citur. Tiesa gan – arī šeit ir nianse. Kopš 2025. gada Krievija kāpinājusi sašķidrinātās gāzes piegādes visai pasaulei, un nav pilnīgas pārliecības, ka galvenajos ES sašķidrinātās gāzes termināļos Nīderlandē, Francijā un Spānijā vienmēr spēj atšķirt, tieši no kuras valsts ir atvesta konkrētā sašķidrinātās gāzes partija, jo Krievijas spējas dažādi apiet kontroles sistēmu – viltot dokumentus, sajaukt kopā dažādus produktus, lai būtu grūti noteikt to izcelsmes valsti – arī ir ļoti attīstījušās. Šo problēmu iecerēts atrisināt ar ES līmenī sākto virzību uz pilnīgu atteikšanos no Krievijas energoresursiem, sākot no 2027. vai 2028. gada.

ES rastās atbildes Krievijas gāzei otrs zars ir energoefektivitāte. Citiem vārdiem sakot – patērēt mazāk gāzes. Salīdzinot ar 2022. gadu, šobrīd ES patērē par 15% mazāk dabasgāzes nekā pirms trīsarpus gadiem, liecina EK Enerģijas ģenerāldirektorāta dati. Šī gada vidū bija pat 17% liels gāzes patēriņa samazinājums, salīdzinot ar 2021. gadu, taču gada kopējos datus vēl jāgaida. Šī atbildes daļa gan tiek vērtēta pretrunīgi, jo būtiska gāzes patēriņa samazinājuma daļa saistīta ar to, ka enerģētiski ietilpīgās ražotnes – tēraudlietuves, būvmateriālu un stikla ražošana, arī ķīmiskā rūpniecība – vai nu samazinājušas ražošanas apjomus, vai arī pārcēlušas ražošanu uz citām valstīm, kur pieejami lētāki energoresursi. Tāpat enerģētiskajā nabadzībā dzīvojošo Eiropas Savienības pilsoņu skaits pieaudzis līdz 46 miljoniem cilvēku, pusotru reizi vairāk nekā 2021. gadā. 

Enerģētiskā nabadzība ir tāda situācija, kurā mājsaimniecībai nav pietiekamu resursu, lai nodrošinātu mājvietas apsildi, saņemtu pietiekami daudz enerģijas sadzīves vajadzībām un samaksātu ar to saistītos rēķinus.

Visbeidzot, pēdējais atbildes trejžubura zars ir pašiem savas enerģijas ražošana ES, kas Zaļā kursa apstākļos ir atjaunojamās enerģijas – saules, vēja, ūdens, biomasas, kā arī atomenerģijas – ražošanas palielināšana. Un pēdējo piecu gadu laikā šajā jomā panākts liels progress – piemēram, saules enerģijas ražošana no 131 gigavata (GW) 2020. gadā palielinājusies līdz 354 GW 2025. gadā – tas ir vairāk nekā divarpus reižu. Vēja enerģijas ražošanas pieaugums nav bijis tik straujš, jo tas saistīts ar lielākiem kapitālieguldījumiem un ilgāku projektu īstenošanas laiku, tomēr 2020. gadā ES ražoja 177 GW vēja radītas elektroenerģijas, bet 2025. gadā tie ir jau 244 GW, liecina EK Enerģijas ģenerāldirektorāta dati. Jaunu hidroelektrostaciju būves iespējas ES ir ļoti ierobežotas, savukārt biomasa ieņēmusi stabilu vietu ar mežiem bagāto valstu siltumapgādes sistēmā. Lielas cerības saistītas arī ar atomenerģētikas attīstību tuvākajos gadu desmitos.

ES gatava atbrīvoties no važām

ES tagad ir nonākusi līdz brīdim, kad tā ir gatava pilnībā atbrīvoties no Krievijas enerģētikas važām. "ES pēdējos gados ir paveikusi labu darbu, izspiežot Krievijas gāzi no Eiropas tirgus. 2025. gada pirmajos deviņos mēnešos Krievijas gāze veidoja 12% no Eiropas gāzes importa," saka Ugne Keliauskaite, ES domnīcas "Bruegel" enerģētikas analītiķe. "Pašlaik galvenokārt divas Eiropas valstis joprojām paļaujas uz Krievijas gāzi – Ungārija un Slovākija. Vienlaikus Beļģija, Nīderlande, Spānija, Grieķija un Francija nav atkarīgas no Krievijas gāzes, bet turpina importēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi (LNG), jo tas tām ir finansiāli izdevīgi. Kad regazificētā gāze nonāk Eiropas cauruļvadu sistēmā, kļūst grūti noteikt tās izcelsmi, tāpēc nevar pilnībā izslēgt iespēju, ka kāda cita valsts arī saņem zināmu daudzumu Krievijas gāzes."

Domnīcas "Bruegel" datu analītiķe Ugne Keliauskaite: "Horvātija Adrijas jūras piekrastē ir uzbūvējusi sašķidrinātās gāzes termināli, kas ļauj piegādāt Ungārijai un Slovākijai gāzi no alternatīviem avotiem, tādēļ vienīgais šķērslis, lai abas minētās valstis atteiktos no Krievijas gāzes, ir politiskās gribas trūkums, kā arī ekonomiskā izdevīguma apsvērumi."
Foto: Publicitātes

U. Keliauskaite teic, ka kopš 2022. gada enerģētikas krīzes ES infrastruktūras problēmas lielā mērā ir novērstas un Ungārija un Slovākija var saņemt gāzi arī no alternatīviem avotiem. Lai gan sašķidrinātās dabasgāzes piegāde no alternatīviem avotiem caur termināļiem Horvātijā, Itālijā, Polijā un Vācijā ir tehniski iespējama, šķērslis abām šīm valstīm atteikties no Krievijas gāzes ir politiskās gribas trūkums, kā arī ekonomiskās lietderības apsvērumi. Publiskos paziņojumos Ungārijas un Slovākijas līderi turpina atsaukties uz alternatīvu piegāžu neesamību, taču tas neatbilst faktiskajai situācijai. ES ir gatava pilnībā atbrīvoties no enerģētiskās atkarības no Krievijas; tomēr ES joprojām ir atkarīga no globālajām enerģijas cenu svārstībām, kuras ietekmē dažādi konflikti, saka U. Keliauskaite.

Oktobra vidū Eiropas Parlaments nobalsoja par Krievijas naftas un gāzes aizliegumu no 2027. gada sākuma, savukārt ES Padome atbalstīja vēlāku datumu – 2028. gada janvāri. Abas iestādes tagad vienosies par galīgo laika grafiku. Kopumā Eiropa ir bijusi ambiciozāka attiecībā uz atteikšanos no Krievijas gāzes, nekā vairums gaidīja.

Sarežģītas sarunas, kurām drīz jābeidzas

"Vēl jūlijā Eiropas Komisija iesniedza Eiropas Parlamentā likuma projektu par pilnīgu ES atteikšanos no Krievijas naftas un gāzes un ES enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu. Kopš tā laika EP notikušas tikšanās ar visu politisko grupu ziņotājiem šajā jomā un EK plānoto pasākumu pastiprināšanu atbalstījusi ne tikai EK partiju koalīcija, bet arī gandrīz visa opozīcija, izņemot t. s. patriotus un galēji labējos," saka EP deputāte Inese Vaidere, kas piedalījusies šajās sarunās. Kopīgajā rūpniecības un pētniecības un starptautiskās tirdzniecības komitejas sēdē balsojums par stingriem EK priekšlikumu labojumiem bija gandrīz vienbalsīgs.

I. Vaidere stāsta, ka EP piedāvā piecas svarīgākās izmaiņas Eiropas Komisijas priekšlikumos. Pirmkārt, aizliegt ES valstīm jaunu ilgtermiņa līgumu slēgšanu par Krievijas naftas un gāzes importu no 2026. gada 1. janvāra un pabeigt esošo darbību no 2027. gada 1. janvāra, gadu agrāk, nekā piedāvāja EK. Īstermiņa gāzes piegādes un uzglabāšanas līgumus varētu beigt slēgt no 2026. gada 17. jūnija, piedāvā EP, un parlaments uzskata, ka tas ir pilnībā iespējams. Turklāt šie priekšlikumi neparedz nekādu izņēmuma statusu Ungārijai un Slovākijai – viņi ir saņēmuši ES struktūrfondu līdzekļus infrastruktūras sakārtošanai alternatīvām piegādēm un nevar teikt, ka nav citu iespēju, saka I. Vaidere. Tāpat neesot paredzēti arī nekādi izņēmumi Krievijas naftai un naftas produktiem.

Otrkārt, EP piedāvā pastiprināt sašķidrinātās gāzes un naftas importa dokumentu kontroli ES ostās – ja dokumenti nespēj pilnīgi droši pierādīt, ka krava nesatur Krievijas izcelsmes enerģijas produktus, tad šādu kravu nevarēs ievest Eiropā. Kontroli pār to nodrošinās ES valstu muitas dienesti, un EP grib panākt vienotu regulējumu šajā ziņā visā ES, tostarp arī noteikt vienotas soda sankcijas par pārkāpumiem – vismaz 5% no vainīgā uzņēmuma globālā apgrozījuma tajā gadā. Pašlaik noris diskusijas, cik daudz laika tiks dots kravas dokumentu pārbaudei. Treškārt, EP grib likvidēt jebkādas atsauces uz ārkārtas apstākļiem, kas ļautu atkal ievest Krievijas naftu vai gāzi. "Šādas atsauces ir bīstamas ar to, ka var krietni palielināt Krievijas interesi radīt šādus ārkārtas apstākļus," saka I. Vaidere. Viņa piebilst, ka tās nebūs vis sankcijas, kas jāatjauno katru pusgadu, bet gan likumprojekts, kas būs spēkā uz visiem laikiem vai arī līdz brīdim, kad to kaut kādu apsvērumu dēļ atcels. Likuma pieņemšanai ir arī otrs svarīgs apsvērums – šādā gadījumā Krievija nevarēs nevienu valsti iesūdzēt tiesā par ilgtermiņa kontrakta laušanu, jo to nosaka ES likumdošanas izmaiņas, kas pielīdzināmas forsmažora apstākļiem.

Šobrīd ir notikusi pirmā trīspusējā tikšanās starp Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes, kurā pārstāvētas dalībvalstu valdības, pārstāvjiem. "Notiek smagas diskusijas, un galveno pretestību šiem priekšlikumiem izrāda tieši Eiropas Padome. Nākamās tikšanās paredzētas 20. novembrī un 2. decembrī, un mēs esam apņēmības pilni pabeigt darbu pie šī likumprojekta decembrī, lai tas varētu stāties spēkā pēc pusotra mēneša – 2026. gada 1. janvārī. Eiropa ir ļoti tuvu tam, lai atkarība no Krievijas energoresursiem paliktu pagātnē."

Sava enerģija
Foto: Latvijas Mediji

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".

