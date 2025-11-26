Ogres novadā rekultivēta AS "Latvijas valsts meži" smilts un grants ieguves vieta "Uceni", sagatavojot 2,3 hektāru platību meža atjaunošanai un 0,8 ha ūdenstilpni.
Darbu laikā ir veikta nogāžu planēšana un izlīdzināšana, kā arī demontētas robežzīmes, vārti un informatīvās zīmes. Kopš 2016. gada, kad karjers tika atvērts, kopumā iegūti 44 000 m³ smilts un 101 000 m³ smilts–grants materiāli. Smilts izmantota Tīnūžu šosejas uzbērumu izveidē, savukārt no grants ražoti maisījumi, kurus izmantoja meža un pašvaldības ceļu izbūvē.
Rekultivācija ir neatņemama atbildīgas un ilgtspējīgas derīgo izrakteņu ieguves daļa, kas nodrošina zemes dzīļu resursu efektīvu apsaimniekošanu un palielina tās vērtību. LVM pārvalda vairāk nekā 100 minerālo materiālu ieguves vietas visā Latvijā, un to izvietojums ir pamatoti izvēlēts, lai nodrošinātu tautsaimniecības vajadzības un vienlaikus mazinātu ietekmi uz vidi. Uzņēmums piedāvā klientiem individuāli pielāgotus minerālo materiālu maisījumus, ņemot vērā pieejamos resursus un pasūtītāja prasības.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
