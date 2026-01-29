Naftas cena pasaules tirgū ceturtdien sasniegusi četros mēnešos augstāko līmeni, ņemot vērā ASV prezidenta Donalda Trampa draudus uzbrukt Irānai.
"Brent" markas jēlnaftas cena rīta tirdzniecības sesijā pieaugusi par 2,4% līdz 70,06 dolāriem par barelu, kas ir augstākais līmenis kopš septembra, bet "West Texas Intermediate" markas jēlnaftas cena palielinājusies par 2,6% līdz 64,82 dolāriem par barelu.
Kā ziņots, Tramps trešdien atkārtoti izteica draudus uzbrukt Irānai, jo "laiks iet uz beigām", lai panāktu vienošanos par kodolieročiem.
"Cerams, ka Irāna ātri sēdīsies pie sarunu galda un vienosies par godīgu un taisnīgu vienošanos bez kodolieročiem, kas būtu izdevīga visām pusēm. Laiks iet uz beigām," ASV prezidents pauda sociālajos tīklos, norādot, ka "uz Irānu dodas milzīga armāda".
"Kā es jau reiz teicu Irānai - noslēdziet vienošanos! Viņi to nedarīja, un notika operācija "Midnight Hammer", nopietni postījumi Irānai. Nākamais uzbrukums būs daudz smagāks," brīdināja Tramps.
Aptauja
Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu