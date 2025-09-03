Viens vienīgs Vīnes Civillietu apgabaltiesas lēmums, kas tika balstīts uz šariata – islāma tiesību – bāzes, lika Austrijā uzbrāzmot sašutuma vētrai. 

Daudzi uzskata, ka pārieta sarkanā līnija, un akcentē, ka, šariatam ienākot laicīgajā arbitrāžas procesā, tikusi sankcionēta reliģiskas tiesas forma.

Austrijas Tautas partija Vīnes tiesas lēmumu klasificēja kā dziļi satraucošu, norādot, ka šariata likumi satur normas, kas ir pilnīgā pretrunā ar Eiropas vērtībām un tiesisko vienlīdzību – piemēram, attiecībā uz sievietēm, mantošanu un ģimenes tiesībām. Savukārt Brīvības partija paziņoja par nodomu iesniegt parlamentā likumprojektu, kas pilnībā izslēgtu šariata likumu atzīšanu Austrijas tiesās un varas institūcijās.

Divu musulmaņu strīds

Vīnes tiesas izskatītajā gadījumā divi musulmaņi Austrijā savā starpā bija parakstījuši līgumu, kurā tika pausts, ka domstarpību rašanās gadījumā arbitrāžas tiesa izdarīs spriedumu, pamatojoties uz "islāma tiesībām, atbilstīgi taisnīguma principam". Proti, abi bija vienojušies izmantot šariata bāzi. Pēc līguma slēdzēju strīda aizsākšanās arbitrāžas tiesa neapmierināja prasītāja vēlmi, piespriežot viņam samaksāt 320 000 eiro. Neapmierinātais darījuma slēdzējs verdiktu pārsūdzēja Vīnes Civillietu apgabaltiesā. Tomēr tā šķīrējtiesas iepriekšējo lēmumu saglabāja spēkā.

Daudzi akcentēja – Vīnes tiesa tādējādi bija apstiprinājusi, ka ekonomisku strīdu risināšanai iespējams izmantot islāma tiesību likumus. Pēc būtības arbitrāžai jābūt neitrālai, pragmatiskai un atstatus no ideoloģijas. Tai jābalstās uz taisnīgumu un pielietojamības ērtumu, tā eksistē, lai ikviens pilsonis domstarpību situācijās justos drošs un aizsargāts. Kad laicīgās pasaules tiesību viendabīgumā ielaužas šariats, kura elastīgās kontūras ir visai izplūdušas, var parādīties bažas par tiesu sistēmas neitralitāti.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
Abonesanas kampana Lasi

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē