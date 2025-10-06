Daži islāmisti Teksasā (ASV) vērsušies pret alkohola, cūkgaļas un loterijas biļešu tirdzniecību – gan ne visās tirdzniecības vietās, bet tieši musulmaņiem piederošos veikalos. Interesanti, ka no islāma viedokļa šie stingrie ticības sargi ir ķeceri.
Teksasas gubernators Gregs Abots paziņojis par šariata likumu aizliegumu šajā ASV štatā pēc tam, kad kāds imams (garīdznieks islāmā, kas vada mošeju darbību, organizē kopīgas musulmaņu kopienas lūgšanas un veic citus rituālus. – Red.) uzsāka kampaņu un internetā izplatījās video, kur viņš redzams konfrontācijā ar veikala darbinieku.
“Nevienam uzņēmumam vai indivīdam nav jābaidās no tādiem muļķiem kā šis,”
paziņojis gubernators Abots. “Ja šī persona vai kāds cits mēģinās uzspiest šariata prasības, ziņojiet par to vietējai policijai vai Teksasas Sabiedriskās drošības departamentam.” Abots atgādina, ka jebkura tiesību sistēma, kas ignorē cilvēktiesības, Teksasā ir aizliegta.
Imams F. Kasims ibn Ali Hans vada ar “Islāma nāciju” saistītu mošeju Hjūstonā un teicis musulmaņu uzņēmējiem, ka viņus sagaida boikoti un publiski protesti, ja viņi neievēros šajā reliģijā noteiktās prasības un tirgos aizliegtos produktus.
Fotoattēlos, ko pie saviem rakstiem par imama aktivitātēm publicējuši vairāki ārvalstu mediji, viņš redzams, stāvot pie veikala ar protesta plakātu un apsūdzot musulmaņu tirgotājus ticības nodevībā peļņas vārdā.
“Viņiem ir laiks līdz mēneša beigām mainīt preču sortimentu – vai arī pārcelties uz citu apkaimi,”
paudis imams.
Amerikāņu-islāma attiecību padome nosodījusi Teksasas gubernatora Abota lēmumu, to nosaucot par “baiļu kurināšanu” un apgalvojot, ka vārds “šariats” nozīmē “ceļš uz ūdeni”, salīdzinot to ar “halaha” ebrejiem vai kanoniskajiem likumiem katoļiem. “Kad Teksasas musulmaņi lūdzas piecas reizes dienā, ziedo labdarībai, gavē Ramadānā vai iestājas pret netaisnību, viņi ievēro šariatu,” norāda padome.
Imams apgalvojis, ka rīkojas arī laicīgo likumu ietvaros, un savu iniciatīvu raksturojis kā reliģisku uzrunu. Miermīlīgi protesti pie veikaliem ir aizsargāti ar ASV Konstitūcijas Pirmo grozījumu, un nav ziņots par vardarbības draudiem.
“Islāma nācijas” (“Nation of Islam”) ideoloģiju daudzi ASV musulmaņi uzskata par ekstrēmu, tā būtiski atšķiras gan no tradicionālā sunnītu, gan šiītu islāma. To 1930. gadā Detroitā nodibināja Valless D. Fards Muhamads, desmitgadēm ilgi organizācija izcēlās ar melnādaino nacionālismu un būtībā atbalstīja to laiku rasu segregāciju. Muhamads sludināja, ka afroamerikāņi ir “pasaules sākotnējie cilvēki”, bet baltie esot “velni”, kas radīti, lai apspiestu melnos. Organizācijas mērķis bija slēgta, pašpietiekama melnādaino kopiena ar uzsvaru uz pašdisciplīnu un atturību (bez alkohola, narkotikām u.c.), atsevišķu ekonomiku un izglītības sistēmu. Mūsdienās “Islāma nācija” apvieno islāma, kristietības un melnādaino nacionālisma elementus, turklāt uzskata, ka dibinātājs Muhamads bija dievišķa būtne – islāmā tāda nostādne ir vissmagākā ķecerība, jo Dievs ir viens un nedalāms. Organizācija zaudējusi kādreizējo ietekmi un pastāv kā neliela, bet visai skaļa kopiena ar centru Čikāgā.
Ar cūkām pret mošejām
Cūka islāmā un jūdaismā ir nešķīsts dzīvnieks – gaļu aizliegts ēst, tāpat halāla produktos (halāls – jebkurš objekts vai process, kas atbilst islāma likumiem. – Red.) nedrīkst būt ne kripatas no cūkas, nevar arī lietot izstrādājumus no cūku ādas, piemēram, somas vai jostas. Islāma pretinieki to mēdz nereti izmantot, lai parādītu savu attieksmi. Piemēram, septembrī pie vairākām mošejām Francijā bija atstātas deviņas cūku galvas, un prokuratūra kā motīvu norādīja “skaidru vēlmi izraisīt nekārtības”. Izmeklēšanā atklājās, ka vainojami ārzemnieki. Kāds lauksaimnieks Normandijā atklāja, ka divi cilvēki auto ar Serbijas numurzīmēm nopirkuši no viņa cūku galvas. Videonovērošanā bija fiksēts, kā divi vīrieši ar to pašu auto ierodas Parīzē, bet pēc tam atstāj cūku galvas mošeju priekšā. Pēc tam 9. septembra rītā viņi šķērsoja Beļģijas robežu. Uz vairākām cūku galvām bijis uzrakstīts Francijas prezidenta Emanuela Makrona uzvārds.
Pirms desmit gadiem musulmaņu harāmu (“harāms” – “halālam” pretējais termins, kas apzīmē aizliegumu. – Red.) pret cūkām nolēma izmantot rumāņi. Valdība piešķīra zemi mošejas būvniecībai Bukarestē, sadarbojoties ar Turciju. Iecerēta bija lielākā mošeja Dienvidaustrumeiropā, ar vietām 2000 dievlūdzēju. Vienošanās paredzēja, ka Rumānija uzceltu pareizticīgo baznīcu Stambulā – savā ziņā reliģisks darījums. Daļa rumāņu reaģēja ar protestiem, un, kā ziņojuši mediji, visuzņēmīgākais bijis Katalins Berenghi – viņš sadabūjis divus beigtus sivēnus un apracis tos izraudzītajā zemes gabalā. Protestētāji arī vadājuši dzīvas cūkas, nokrāsotas Rumānijas karoga krāsās, rīkojuši krusta gājienus un lūgšanas, piedalījušies priesteri, tomēr baznīcas vadība oficiāli neesot iesaistījusies. Kaut arī izskanējis, ka konkrētajā vietā agrāk bijis kristiešu dievnams, tādu pierādījumu neesot. Galu galā 2018. gadā musulmaņu kopiena mošejas projektu atsaukusi, par iemeslu nosaucot pārāk augstās izmaksas. Cūku faktors neko nemainītu – pietiktu veikt rituālu attīrīšanu, “apgānīto zemi” vienkārši izraktu un aizvestu.
Aptauja
Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
