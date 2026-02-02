Losandželosā svētdien notikušajā "Grammy" balvu pasniegšanas ceremonijā divās kategorijās godalgas ieguvis latviešu diriģents Andris Nelsons, liecina "Grammy" oficiālajā vietnē publiskotā informācija.
Nelsons ar viņa vadīto Bostonas simfonisko orķestri saņēma "Grammy" balvu kategorijā "Labākais orķestra sniegums" par Olivjē Mesiāna simfonijas "Turangalila" ierakstu.
Tāpat Nelsons un Bostonas simfoniskais orķestris ieguva balvu kategorijā "Labākais klasiskās mūzikas instrumentālais solo" par kopīgu darbu ar čellistu Jo-Jo Ma — Dmitrija Šostakoviča Čella koncerta ierakstu.
Līdz šim Nelsons bija saņēmis trīs "Grammy" balvas.
2016. gadā diriģents ieguva šo apbalvojumu par viņa vadībā tapušu Bostonas simfoniskā orķestra ierakstu — "Deutsche Grammophon" izdoto Šostakoviča 10. simfoniju "Shostakovich: Under Stalin's Shadow — Symphony No.10", kas uzvarēja kategorijā "Labākais orķestra sniegums".
Savukārt 2017. gadā Nelsons saņēma "Grammy" par viņa vadībā ierakstītajiem Šostakoviča 5., 8. un 9. simfoniju ierakstiem "Shostakovich: Under Stalin's Shadow — Symphonies Nos. 5, 8 & 9".
2019. gadā Nelsons kopā ar Bostonas simfonisko orķestri izcīnīja balvu par albumu "Shostakovich: Symphonies Nos. 4&11", kas uzvarēja kategorijā "Labākais orķestra sniegums".
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu