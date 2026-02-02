Latvijas tiesībsargiem būtu jāizpēta notiesātā ASV dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna failu informācija, kur Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām, intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāmai" pauda Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Pēc Rinkēviča sacītā, Latvijas tiesībsargiem būtu jāizpēta publicētā informācija, lai izvērtētu, vai mūsu iestādēm būtu kaut kā jāreaģē. Tāpat viņš norādīja, ka virkne notikumu un sarakšu ir tik veca, ka būtu jau iestājies noilgums saukšanai pie atbildības.
Pēc Rinkēviča rīcībā esošās informācijas, Latvijas atbildīgās iestādes pagaidām nav saņēmušas tiesiskās palīdzības lūgumus no ASV, lai sniegtu kādu papildu informāciju no mūsu valsts.
Jebkurā gadījumā nav labi, ka Latvijas iedzīvotāji, iespējams, tikuši ļaunprātīgi izmantoti, Epstīna failu informāciju atzina prezidents.
Atsaucoties uz "Panorāmu" jau vēstīts, ka piektdien publiskotajos notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija
Epstīna lietas jaunākajos materiālos Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.
Latvija dokumentos dažādā kontekstā minēta vairāk nekā 500 reižu, Rīga - vairāk nekā 800. Publiskotajos failos minēti vairāku latviešu modeļu vārdi un modeļu aģentūru nosaukumi, kā arī atklājas Epstīna personiskās sarakstes ar latviešu meitenēm. Latvietes, iespējams, bijušas arī viņa asistentes.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu