Latvijā plāno attīstīt tā saukto "pirmo reaģētāju tīklu". Tie būs cilvēki, kuri būs gatavi sniegt palīdzību dzīvību apdraudošā situācijā, kamēr mediķi steidzas uz notikuma vietu. "Pirmo reaģētāju tīkla" izveide ir iekļauta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta stratēģijā 2030, vēsta 360TV Ziņas.
Šāds tīkls darbotos uz brīvprātības principa. It sevišķi svarīgi, lai pirmie reaģētāji būtu pieejami mazapdzīvotos, attālos lauku apvidos. Kur ātrie nevar ierasties dzīvībai svarīgajās pirmajās minūtēs.
Bet kāds no vietējiem gan varētu uzreiz ierasties pie pacienta, saņemot ziņu uz viedpulksteni, paskaidroja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule.
Stratēģija arī paredz, ka pirmās palīdzības sniegšanu bērni apgūs skolās jau no 1. klases. Tas nepieciešams, lai sabiedrība zinātu, kā rīkoties, ja cilvēkam ir insults, aizrīšanās vai apstājusies elpošana.
Jaunajā stratēģijā noteikti trīs galvenie virzieni - sabiedrības iesaiste dzīvību glābšanā, veselības nozares integrācija katastrofu medicīnas sistēmā, tostarp ģimenes ārstu un aptieku iesaiste, kā arī NMPD un slimnīcu noturības stiprināšana krīzēs.
