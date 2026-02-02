Pirmdien naktī un rīta stundās 12 novērojumu stacijās un Rīgas lidostā pārspēti 2. februāra aukstuma rekordi, turklāt labots arī nacionālais rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.
Viszemākā gaisa temperatūra naktī fiksēta Staļģenē — tur termometra stabiņš noslīdēja līdz -31,7 grādiem. Šajā vietā atrodas novērojumu stacija "Jelgava". Līdzšinējais 2. februāra rekords Latvijā bija -30,8 grādi, kas reģistrēts 2012. gadā Zosēnos.
Sinoptiķi norāda, ka 2. februāra aukstuma rekordi parasti ir mazāk izteikti nekā citos mēneša sākuma datumos. Piemēram, 1. februāra rekords Latvijā ir -41,1 grāds, bet 8. februārī un visā gadā zemākā temperatūra sasniegusi -43,2 grādus — abi rādītāji fiksēti Daugavpilī 1956. gadā.
Pirmdien vietējie aukstuma rekordi laboti ne tikai Jelgavā, bet arī Bauskā, Dagdā, Daugavpilī, Dobelē, Liepājā, Mērsragā, Pāvilostā, Rucavā, Saldū, Skrīveros un Stendē.
Šie ir pirmie pārspētie temperatūras rekordi Latvijā šogad un pirmie aukstuma rekordi kopš pagājušā gada augusta.
Astoņos no rīta LVĢMC tīklā reģistrētā temperatūra svārstījās no -8,4 grādiem Daugavgrīvā un -10 grādiem Kolkā līdz -27,5 grādiem Daugavpilī un -29,5 grādiem Staļģenē.
Pēc "Latvijas Valsts ceļu" datiem daudzviet valsts rietumu un centrālajā daļā, kā arī atsevišķās vietās Cēsu un Jēkabpils apkārtnē naktī un no rīta temperatūra pazeminājās līdz -28..-29 grādiem.
Latvijas austrumos rīts kopumā bijis nedaudz siltāks nekā valsts rietumos un centrā, ko ietekmē lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš un vietām mākoņainas debesis.
Lietuvā sals dažviet sasniedzis -34 grādus.
Gaisa kvalitāte pārsvarā bija viduvēja līdz slikta, vietām veidojās dūmaka un sarma.
Rīgā saglabājas skaidrs laiks. Pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 2—8 metri sekundē, pie jūras brāzmas līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra ir -8 grādi Daugavgrīvā un ap -15 grādiem pilsētas centrā. Lidostā saullēktā vēl valdīja bezvējš un sals sasniedza -25 grādus.
Agrā rītā Rīgas lidostā ar -26 grādiem tika pārspēts 2012. gada 2. februāra rekords (-23,8 grādi). Arī Liepājas un Ventspils lidostā naktī reģistrēts līdz -25 grādu sals.
Svētdien maksimālā temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no -8,4 grādiem Kolkā līdz -17,6 grādiem Dagdā.
Eiropā 1. februārī augstākā gaisa temperatūra bija +20 grādi Spānijā un Grieķijā, kā arī +22 grādi Kiprā. Savukārt naktī uz pirmdienu zemākā temperatūra reģistrēta Lietuvā un Somijā — līdz -34 grādiem, bet Krievijas ziemeļos termometra stabiņš noslīdēja līdz -39 grādiem.
