Velsas dziedātājas Bonijas Taileres ikoniskā dziesma "Total eclipse of the heart" sasniegusi vienu miljardu straumējumu platformā "Spotify", taču pašai māksliniecei šis iespaidīgais skaitlis nav nesis būtiskus ienākumus.
74 gadus vecā dziedātāja intervijā BBC atzinusi, ka ieņēmumi no straumēšanas ir teju nekādi, neraugoties uz dziesmas globālo popularitāti. Vienlaikus Tailere uzsver, ka par to nejūtas sarūgtināta — dziesma viņai joprojām sagādā prieku, un viņa nekad nav nogurusi to izpildīt koncertos. Dziedātājas ieskatā kompozīcija kļuvusi par ilglaicīgu hitu, kas joprojām regulāri parādās reklāmās un filmās un tiek iemīļota arī jaunās paaudzēs.
Dziesmas panākumi savulaik nebija pašsaprotami. Tailere atklājusi, ka sākotnēji ierakstītā versija bija aptuveni astoņas minūtes gara, un viņai pašai bijušas šaubas, vai radio stacijas to vispār atskaņos. Izšķirošs izrādījās saīsinātais radio formāts, kas 80. gados iekaroja topus gan ASV, gan Apvienotajā Karalistē un nostiprināja dziesmas vietu popmūzikas vēsturē.
Vairāk nekā četrdesmit gadus pēc iznākšanas "Total Eclipse of the Heart" joprojām saglabā ievērojamu klātbūtni digitālajā vidē — tās videoklips "YouTube" platformā skatīts vairāk nekā 1,2 miljardus reižu.
Lai gan straumēšanas panākumi ne vienmēr nozīmē finansiālu ieguvumu izpildītājam, dziedātāja uzsver, ka viņai svarīgākais ir dziesmas ilgdzīvotspēja un klausītāju mīlestība. Tailere turpina aktīvi koncertēt un 2026. gadā plāno turneju Eiropā, atzīstot, ka savulaik pat nevarējusi iedomāties — arī astotajā dzīves desmitgadē viņa vēl arvien būs uz skatuves.
