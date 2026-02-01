Mūžībā devies gleznotājs, pedagogs un kultūras darbinieks Jānis Galzons (1954–2026) – personība, kuras klātbūtne Latvijas mākslas un izglītības telpā bijusi dziļa, iedvesmojoša un paliekoša, informē tuvinieki.
Jānis Galzons bija Ziedoņa balvas “Laiks Ziedonim” laureāts, Rūjienas mākslas skolas dibinātājs, ilggadējs direktors un pedagogs, kurš vairāku paaudžu skolēniem iemācīja ne vien krāsu un formu valodu, bet arī drosmi būt radošiem, domāt patstāvīgi un just ar sirdi. Viņa darbs būtiski veidojis Rūjienas un Vidzemes kultūrvidi, bet idejas un audzēkņi – arī plašāku Latvijas mākslas telpu.
Dzimis 1954. gada 22. aprīlī Rūjienā, mākslinieka Jāņa Galzona dēls, viņš beidzis Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratoru nodaļu un Latvijas Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļu. Izstādēs piedalījies kopš 1977. gada, bijis Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Viņa radošajā darbībā savijās kubisma, ekspresionisma un reālisma paņēmieni, līdzās gleznām viņš veidojis arī instalācijas, ekslibrus, iekārtojis interjerus un izstādes.
Kolēģi un tuvinieki Jāni Galzonu raksturo kā cilvēku ar dziļu dvēseli un plašu sirdi – mākslinieku, kurš pats bija māksla, un pedagogu, pie kura bija silti. Viņa klātbūtne palikusi darbos, skolēnos, kopīgi radītajos projektos un atmiņās.
Par izvadīšanas laiku un vietu tiks ziņots atsevišķi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu