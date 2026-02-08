Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās šodien Kristers Aparjods cīnīsies par medaļu kamaniņu sportā, kā arī startēs distanču slēpotājs Raimo Vīgants skiatlonā un biatlonisti jauktajā stafetē.
Aparjods un Gints Bērziņš Kortīnā d'Ampeco plkst. 18 un plkst. 19.30 aizvadīs pēdējos divus no četriem braucieniem. Pirms tam pēcpusdienā plkst. 13.30 Vīgants Valdifjemmē startēs 20 kilometru skiatlonā, bet plkst. 15.50 Latvijas biatlona kvartets Anterselvā piedalīsies 4x6 kilometru jauktajā stafetē.
Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Aparjods pēc pirmajiem diviem braucieniem ir ceturtais, bet Bērziņš ieņem desmito vietu.
Līderis pēc pirmās sacensību dienas ir vācietis Makss Langenhans, divu braucienu summā viņu un austrieti Jonasu Milleru šķir 0,162 sekundes. Itālis Dominiks Fišnallers no līdera atpaliek 0,298 sekundes, bet 0,21 sekundi aiz labāko trijnieka ir Aparjods.
Jauktajā stafetē biatlonā Latvijas pieteikumā ir vadošie šī sporta veida pārstāvji - Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Baiba Bendika un Estere Volfa. Latvieši startēs ar 17. numuru 21 izlases konkurencē.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu