Savu sakaru dēļ ar skandalozo dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu atkāpies Slovākijas valdības nacionālās drošības padomnieks Miroslavs Laičaks, paziņojis premjerministrs Roberts Fico.
Kā ziņots, ASV Tieslietu ministrija piektdien publiskoja vēl vismaz trīs miljonus lappušu no pedofilijā un cilvēktirdzniecībā apsūdzētā finansista un prezidenta Donalda Trampa bijušā drauga Epstīna lietas.
Pamatojoties uz tajos atrodamo informāciju, britu sabiedriskā raidorganizācija BBC vēsta, ka 2018. gadā toreizējais Slovākijas ārlietu ministrs Laičaks īsziņās ar Epstīnu apspriedis gan politiku, gan meitenes.
Fico sestdienas vakarā sociālās saziņas vietnē "Facebook" paziņoja, ka pieņēmis 62 gadus vecā politiķa demisiju.
Premjers piebildis, ka valdība zaudējusi "neticamu pieredzes un ārpolitikas zināšanu avotu".
Viņš arī norādījis, ka Laičaks kategoriski noliedzis viņam izteiktās apsūdzības.
Fico arī uzsvēris, ka mediju un opozīcijas saceltais troksnis saistībā ar šo lietu radot iespaidu, ka runa ir par prezidenta impīčmentu.
Laičaks ārlietu ministra amatu ieņēma no 2009. līdz 2010. gadam un no 2012. līdz 2020. gadam. No 2017. līdz 2018. gadam viņš bija arī ANO Ģenerālās asamblejas 72. sesijas prezidents.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
