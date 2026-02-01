Šovā “Slavenības. Bez filtra” Magone gatavojas savas jaunās dzejas krājuma prezentācijai, un viņas mājā valda rosība, kas izvēršas Dainas un Māras savstarpējā kašķī. Magone cenšas palikt pa vidu un samierināt abas dāmas, vienlaikus domājot par tuvojošos pasākumu. Spriedze mājās kļūst par īstu izaicinājumu tieši pirms tik nozīmīgās dienas.
Pie Magones ciemos ieradušās viņas draudzenes – spilgtākās Lejasciema dāmas Daina un Māra, kas palīdz Magonei gatavoties viņas jaunā dzejas krājuma prezentācijai. Dāmas šiverē pa virtuvi un gatavo uzkodas prezentācijai, bet vietā ir teiciens, ka virtuvē var būt tikai viena saimniece, jo ātri vien uzliesmo strīdi.
Daina vēlas palīdzēt Martai, bet saņem skarbu atraidījumu: “Nevajag, neaiztiec ar netīriem nagiem!” Daina gan parādā nepaliek: “Tev ir netīri nagi!”
Strīds par to, kurai mellāki nagi, paliek neizšķirts, kad Daina jau metas regulēt Māras uzkodu gatavošanas prasmes: “Kā tu griez, tās ir šausmas, nu!”
Dainas uzbrukums noslēdzas ar secinājumu par Māru: “Nē, nu patiesi, tu esi bez prāta!” Māra to nenoliedz: “Es esmu, jā. Jā, es no tevis mācos.” Daina ir neizpratnē, kā sanācis tāds strīds, vienmēr taču tik saticīgi dzīvojušas. Mārai gan skaidrs, kāpēc tā noticis – tik dulla vecene kā Daina te līdz šim nav redzēta.
Magone mēģina situāciju glābt, aicinot dāmas neplēsties, bet Daina nevar vien nomierināties un turpina kritizēt Māras gatavošanas prasmes.
