Džeza mūziķis Jānis Amantovs aizgājis mūžībā savā 46. dzimšanas dienā, vēsta viņa dvīņubrālis Andris.
"Mans dvīņubrālis Jānis ir miris. Šī ir viņa 46. dzimšanas diena un reizē nāves diena," viņš raksta, piebilstot, ka nāves apstākļi nav skaidri – slimnīcā konstatēts asins izplūdums smadzenēs un, iespējams, galvaskausa pamatnes lūzums pēc kritiena.
Jāni bez samaņas savās lauku mājās 14. novembrī atradis tēvs. Mediķi viņu pieslēdza pie mākslīgās elpināšanas, taču iestājās smadzeņu nāve. "Šorīt pl. 9:00 viņa sirds pārstāja pukstēt. Jānis ir miris," raksta brālis. Mūziķis mūžībā devās 19. novembrī. Par atvadīšanos tuvinieki informēs vēlāk.
Amantovs bija biežs viesis Klaipēdas džeza festivālā, spēlējot trompeti un dziedot. Viņš studējis Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātes džeza katedrā, vēlāk muzicējis Norvēģijā Sortlandes bigbendā un citos vietējos projektos.
