Valsts svētku laikā saņemta skumja ziņa – smaga slimība pārtraukusi vien 40 gadus vecā ceļotāja un seškārtējā Ginesa rekordu īpašnieka Kārļa Bardeļa dzīvi.
"Mīļotais Kārlis nomira pirmdienas rītausmā manās un savas mammas rokās… Ir skumji, bet nav grūti. Viegli, zinot, ka Kārļa ciešanas ir beigušās," otrdien paziņoja viņa dzīvesbiedre Elizabete Ozola.
Bardelis paliks atmiņā kā neatlaidīgs un drosmīgs pasaules apceļotājs – airu laivā šķērsojis Kluso okeānu, 715 dienās nobraucot 26 673 kilometrus no Dienvidamerikas līdz Āzijai. Deviņus gadus viņš ceļoja apkārt pasaulei bez motora, burām vai jebkādiem palīglīdzekļiem.
Pagājušajā ziemā viņa dzīvi strauji mainīja smaga diagnoze – pēc insulta mediķi atklāja smadzeņu audzēju. Ar ārstu, tuvinieku un draugu atbalstu Kārlis cīnījās, atguva spēkus un 15. maijā pat piedalījās filmas Aizsnieg dzelmi pirmizrādē.
Tomēr liktenis lēma citādi. Kārļa dzīves ceļš noslēdzās pārāk agri.
