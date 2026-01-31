Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Arnolds Auziņš Rīgā: "Esmu sašutis par Saeimas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas rīcību, vienpersoniski nolemjot parakstīt atbalsta vēstuli ASV prezidenta Donalda Trampa virzīšanai Nobela Miera prēmijai. Viņš draudzējas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un nav izdarījis neko reālu, lai izbeigtu karu Ukrainā. Tagad viņš vēl teic, ka Ukrainas jautājums esot jārisina nevis ASV, bet Eiropai pašai! Kanādu viņš grib "pievilkt" kā 51. ASV štatu un vēl sagrābt Grenlandi! Es jau saprotu, ka mūsu augstās amatpersonas baidās kaut ko pret Trampu teikt, jo ASV ir mūsu stratēģiskais partneris. Bet kāpēc tad tādu vēstuli nesūtīja ne Latvijas Valsts prezidents, ne ārlietu ministre?"
- Edgars Rozenbergs Bauskā: "Būtu interesanti palasīt par šogad parakstīto Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līgumu ar Dienvidamerikas valstu apvienību "Mercosur". Visa tā Eiropas zemnieku protestēšana Briselē, braukājot ar simtiem tūkstošu vērtiem traktoriem un vizinot butaforiskus zārciņus, izskatās dīvaini. Man šķiet, te drīzāk ir runa par Eiropas zemnieku organizāciju interesēm. Nekur citur pasaulē, ne Amerikā, ne Āzijā, nav tādas ņemšanās ar lauksaimniecību kā Eiropā. Visi kaut kā spēj sevi nodrošināt ar pārtiku. Pat Ukraina ir produkcijas eksportētāja, par spīti karam."
- Velta Tiltiņa Talsos: "Pie mums notiek visādas akcijas un ziedojumu vākšanas. Man būtu ierosinājums, lai 14. Saeimas deputāti savā pēdējā valdīšanas gadā viena mēneša algu noziedotu labdarībai – vienalga vai valsts aizsardzībai, sociālajiem mērķiem, izglītības vai veselības nozarei. Interesanti, cik daudzi būtu gatavi atvadīties no saviem tūkstošiem."
- Jānis Lūsis Vidrižu pagastā: "Ja teritoriālā plānošana mūsdienās būtu tāda, kā pirms tūkstoš gadiem, tad Latvijā nebūtu ne pilsētu, ne nolīstu līdumu. Pašreizējā teritoriālā plānošana ir ceļš uz stagnāciju. Tāpēc vajadzētu noteikt valsts prioritātes, kuras ir negrozāmas un kuras vietējie bļāvēji nevar ietekmēt. Nesaprotu, kā tādi neaptver, ka tas, kas der šodien, rīt ap pusdienlaiku jau var būt novecojis."
- Olafs Gaiķēns Mūrmuižā: "Par to traci ar vēja turbīnām, kuras daudzi iedzīvotāji negrib. Var jau būt, ka tajās ir arī kaut kas kaitīgs, taču kāpēc tad Rietumos viss ir vēja ģeneratoros? Un tās ir biezi apdzīvotas valstis. Tādas kā Dānija, Vācija. Viņiem taču jāsastopas ar tām pašām neērtībām! Sanāk, ka esam kaut kādi izredzētie, kas grib tikai patērēt, bet paši neražo, vien grib, lai to dara citi. Būt tik malā, malā, tas laikam latviešiem raksturīgi. Bet ja nu kaut kas sāksies? Tad katram pašam būs jātiek galā."
- Aldis Kalniņš Ikšķilē: "Tas ir ļoti satraucoši, ka Āfrikas cūku mēra dēļ lielajās fermās jāizkauj daudzi tūkstoši cūku. Kāpēc vienmēr jācieš zemniekam? Mums taču ir visādi mežu un dabas aizsardzības dienesti, kuriem būtu jāgādā, lai slimās mežacūkas beidzot tiktu izmedītas. Lauksaimnieki nav mednieki profesionāļi. Viņi nevar pa dienu strādāt un naktī iet vaktēt mežacūkas. Tas būtu jādara citiem dienestiem. Infekcija fermās, manuprāt, biežāk nonāk caur barību, jo mežacūkas iet labības un zirņu laukos un no turienes tas arī nāk. Arī putni, vārnas to pārnēsā, bet vārnu mums apkārt ir bariem."
- Guntars Krūmiņš Rīgā: "Patlaban pieklusušas runas par taupību un birokrātiskā aparāta samazināšanu, jo skaidrs, ka tur nekas ātri neiet. Bet es vairs neko neesmu dzirdējis par tādu valsts budžeta ietaupīšanas un papildināšanas veidu kā progresīvais ienākuma nodoklis. To varētu ieviest visiem valsts darbā strādājošajiem un arī kādai daļai privāto."
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Es tomēr nesaprotu, kāpēc pie mums grasās liegt izmantot dīzeļdzinējus un esošie būs nez kā jāpārtaisa. Tas tā jocīgi izklausās, ja ņem vērā, cik Latvijā mums ir iedzīvotāju. Un kā tad būs ar kravas automašīnu dīzeļiem? ASV stājas ārā no visādiem zaļās enerģijas līgumiem, Ukrainā karš piesārņo, ak vai, vai cik daudz! – bet mums te teic, ka pie dīzeļiem jāliek nez kas klāt, jo pasaulei neesot ko elpot!"
Cienījamie "Latvijas Avīzes" lasītāji!
Ja jums ir ierosinājumi par publikāciju tematiem, jautājumi žurnālistiem, viedokļi par dažādām norisēm Latvijā un pasaulē, zvaniet pa tālruni 28694988.
Trešdien, 4. februārī, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs Andris Tiļļa.
