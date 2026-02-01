Eiropas Komisija (EK) ir sākusi jaunu izmeklēšanu pret sociālo mediju "X", vērtējot, kā platformā tiek izmantots mākslīgā intelekta rīks "Grok". Izmeklēšanas mērķis ir noskaidrot, vai X ir pietiekami izvērtējis un mazinājis riskus, kas saistīti ar "Grok" funkciju ieviešanu Eiropas Savienībā (ES).
Komisija norāda, ka pastāv bažas par nelikumīga satura izplatīšanu, tostarp pārveidotiem seksuāla rakstura attēliem, arī tādiem, kas varētu būt iespējami saistīti ar bērnu seksuālu izmantošanu.
EK ieskatā šie riski varētu būt jau īstenojušies, pakļaujot ES iedzīvotājus nopietnam kaitējumam. Tāpēc tiks vērtēts, vai platforma ir pienācīgi novērtējusi iespējamos draudus, kas saistīti ar "Grok" izmantošanu, un vai ir veikti pietiekami pasākumi, lai tos mazinātu.
Papildus tam Komisija turpinās izmeklēšanu par X ieteikumu sistēmām kopumā —
algoritmiem, kas nosaka, kāds saturs lietotājiem tiek rādīts platformā — tostarp par neseno pāreju uz "Grok" balstītu satura ieteikšanu. Tiks analizēts, vai šīs izmaiņas nav palielinājušas riskus, kas saistīti ar nelikumīga satura izplatību un iespējamu kaitējumu lietotāju labklājībai.
Komisija uzsver, ka izmeklēšanas sākšana vēl nenozīmē gala secinājumus par X rīcību. Tagad tiks veikta padziļināta faktu pārbaude. Šajā procesā EK cieši sadarbosies ar Īrijas mediju uzraudzības iestādi, kas ES līmenī uzrauga X darbību. Vienlaikus X ir iespēja piedāvāt risinājumus, lai novērstu konstatētās problēmas.
"Grok" ir mākslīgā intelekta rīks, ko izstrādājis uzņēmums "xAI", kas pieder X īpašniekam Īlonam Maskam. Kopš 2024. gada tas platformā tiek izmantots dažādos veidos — lietotāji var ģenerēt tekstus un attēlus, kā arī saņemt papildu informāciju par citu lietotāju ierakstiem.
Kā vienai no lielākajām tiešsaistes platformām Eiropas Savienībā, X ir pienākums rūpēties par to, lai tās darbība neradītu nopietnus riskus sabiedrībai, tostarp nepilngadīgajiem.
Šī izmeklēšana papildina jau 2023. gada nogalē uzsākto procedūru, kurā vērtēta X rīcība saistībā ar nelikumīga satura ierobežošanu, reklāmas caurskatāmību un datu pieejamību pētniekiem. Par daļu no šiem jautājumiem Eiropas Komisija iepriekš jau bija piemērojusi platformai sodu.
Komisija arī atgādina, ka cilvēkiem, kuri cietuši no mākslīgā intelekta radīta kaitīga satura, ir iespēja vērsties pēc palīdzības savās valstīs un iesniegt sūdzības atbildīgajām iestādēm.
Aptauja
Kāds būs lielākais pārbaudījums ar mākslīgā intelekta ienākšanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu