Amerikāņu alpīnists Alekss Honnolds bez drošības virvēm un aizsargekipējuma uzkāpa debesskrāpī Taipei 101, Taivānā. 101 stāvu augstā celtne sasniedz 508 metru augstumu. Kāpiens ilga aptuveni stundu un 31 minūti.
Kāpšanu Honnolds veica bez jebkāda drošības aprīkojuma, izmantojot vien ēkas arhitektūras elementus kā atbalsta punktus. Sarežģītākā daļa bijusi debesskrāpja vidusdaļa, kur vairāki stāvi veidoti ar izvirzītām konstrukcijām un balkoniem. Papildu izaicinājumus kāpiena laikā radīja gan vējš, gan lielais augstums, tomēr alpīnists veiksmīgi sasniedza torņa smaili, kur viņu sagaidīja skatītāju ovācijas.
Alekss Honnolds ir plaši pazīstams ar ekstrēmiem kāpieniem bez drošības virvēm. 2017. gadā viņš bez jebkāda drošinājuma uzkāpa El Kapitana klintī Josemitu nacionālajā parkā ASV — šo sasniegumu dokumentēja filma Free Solo, kas vēlāk saņēma ASV Kinoakadēmijas balvu.
Kāpienu augstceltnē vēroja cilvēki pie ēkas, un to tiešraidē ar translēja straumēšanas platforma "Netflix". Honnoldam publiska uzmanība šāda veida kāpienos ir neierasta, jo parasti viņš darbojas attālos dabas reģionos, taču šoreiz viņš atzina, ka skatītāju atbalsts drīzāk radījis svinīgu noskaņu.
Šī nav pirmā reize, kad Taipei 101 pievilinājusi alpīnistus. 2004. gadā ar drošības aprīkojumu tajā uzkāpa franču alpīnists Alēns Robērs. Tomēr Honnolds ir pirmais, kurš to paveicis bez virvēm.
Kāpiena translācija tiešraidē raisījusi arī diskusijas par šādu pasākumu drošību un ētiskajiem aspektiem, ņemot vērā kāpiena augsto risku. Netflix norādījis, ka tiešraidei translēta ar aizturi, lai nepieciešamības gadījumā pārtrauktu pārraidi.
