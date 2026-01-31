Jau no 27. janvāra otrdienu vakaros TV kanālā 360 skatītājus priecēs jauns un dinamisks makšķerēšanas raidījums "Atkal Cope...", kurā populārais dīdžejs [Ex] da Bass jeb īstajā vārdā Mareks Dainis kopā ar domubiedriem rādīs copi no pavisam cita skatupunkta – caur humora, draudzīgas sāncensības un dzīvesprieka prizmu.
Raidījums "Atkal Cope..." sevi piesaka kā "nenopietni nopietnu" šovu par un ap makšķerēšanu. Tā centrā ir trīs makšķerēšanas entuziasti ar atšķirīgiem raksturiem: [Ex] da Bass, Habibi un Aidžiņš. Katram no viņiem ir sava pieeja copes mākslai, kas rada neizsīkstošu augsni jokiem, asprātīgām vārdu pārmaiņām un azartiskai sacensībai, vienlaikus neaizmirstot par vērtīgiem padomiem un mēģinot tikt pie kvalitatīviem lomiem.
"Makšķerēšana mums nav tikai hobijs vai klusa sēdēšana krastā – tas ir piedzīvojums, kurā emocijas sit augstu vilni," stāsta raidījuma veidotājs [Ex] da Bass. "Mēs gribam parādīt, ka cope var būt aizraujoša izklaide gan draugu kompānijām, gan ģimenēm. Mūsu komandā katrs ienes savu 'odziņu', un, lai gan mēs mēdzam pavilkt viens otru uz zoba, cieņa pret dabu un azarts mūs vieno. Skatītājus mēģināsim priecēt ne tikai ar skaistām zivīm, bet arī kārtīgu devu smieklu un noderīgām zināšanām no jomas profesionāļiem."
Raidījuma pirmā epizodes fokusā - fīdermakšķerēšanas noslēpumi. Komanda dosies uz Sāruma ezeru. Viesos būs lielo brekšu speciālists Arturs Lūkins un Ainārs Šteins no “Gaujas Ilgtspējīgas attīstības biedrības”. Gaidāms arī nebijis "peldlīdzekļu dragreiss"! Otrajā epizodē raidījums viesosies Ruckas ezerā, kur kopā ar karpu speciālistu Raivi Trečaku notiks divu komandu sacensība, iebarošanas kuģīša testi, kā arī skatītāji tiks iepazīstināti ar raidījuma talismanu – Gundegu. Savukārt notikumi trešajā epizodē norisināsies Jūrkalnes pusē, kur komanda mēģinās tikt pie jūras lomiem kopā ar Krišjāni Lisovski. Kamēr vīri veiks makšķerkātu "crash testu", pavārs Valdis turpat krastā gatavos unikālus bušu filejas burgerus! Bet ceturtajā – ziemas copes epizodē... tas lai pagaidām paliek noslēpums!
Raidījums "Atkal Cope..." solās būt aizraujošs piedzīvojums gan pieredzējušiem makšķerniekiem, gan tiem, kuriem makšķere rokās nonāk vien pāris reizes gadā. Skaties raidījumu jau no 27. janvāra otrdienu vakaros plkst. 23:15 TV kanālā 360!
