Aivars, Valērijs
Kas notika pēc tam. "Ja es nebūtu nokļuvusi zaļajā koridorā..."

Māra Libeka
Māra Libeka / Latvijas Avīze
2026. gada 29. janvāris, 00:00
Latvijas Onkologu asociācijas vadītāja Alinta Hegmane tīmekļa vietnes "Pacientu akadēmija" atklāšanas pasākumā 2025. gada aprīlī. Iecerēts, ka vietnē var atrast noderīgu un ārstu recenzētu informāciju par izplatītākajiem vēža veidiem, to diagnostiku, ārstēšanu.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Pirms desmit gadiem – 2016. gada oktobrī – Latvijā tika ieviests tā sauktais zaļais koridors ar mērķi, lai potenciālais onkoloģiskais pacients pēc iespējas ātrāk varētu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus diagnozes noteikšanai.

Par to, kā šajos gados strādājis zaļais koridors, tematu iesākām publikācijā "Vai zaļais koridors kļuvis par veiksmes stāstu?" "Latvijas Avīzes" vakardienas, 27. janvāra, numurā, šajā tematu turpinām.

Par zaļo koridoru nebija dzirdējusi

Pacientei Inesei (viņa lūdza nepubliskot uzvārdu) ceļš līdz zaļajam koridoram, var teikt, bija nejaušs. Ģimenes ārste viņas krūtī sataustījusi bumbuli un teikusi, ka tas, visticamāk, esot ļaundabīgs audzējs, taču uzreiz nav nosūtījusi uz zaļo koridoru, bet norīkojusi pie ginekoloģes. Inese par tādu zaļo koridoru neko nebija dzirdējusi, un viņa ir pārliecināta, ka daudzi par to nezina, iekams personīgi ar to nesaskaras. Ārste viņai likusi veikt mamogrāfiju un ultrasonogrāfiju krūtīm. Kā stāsta Inese, apskatot izmeklējumu rezultātus, ārste paziņojusi: "Viss ir slikti, jūs drīz nomirs." Daktere centusies runāt latviski un tieši tā arī lauzītā latviešu valodā pateikusi...

"Labi vien ir, ka viņa mani kārtīgi nobaidīja, jo es tūlīt sazinājos ar pazīstamu sievieti, kurai ir noņemta krūts, un viņa man ieteica nekavējoties doties uz Stradiņa slimnīcas Krūts slimību centru. Zvanīju tur un biju tik izmisusi, ka mani nākamajā dienā pieņēma un gatavoja ķīmijterapijai un operācijai, bet ģimenes ārstei pa to laiku bija jānoformē dokumenti, lai mani varētu ielikt zaļajā koridorā. Ielika tad, kad biju nokļuvusi Stradiņa slimnīcas ārstu gādīgajās rokās, un tur viss notika bez aizķeršanās," pastāstīja Inese, kurai izoperēja krūts audzēju otrajā stadijā. Kamēr tikusi līdz šim centram, viņa pati par izmeklējumiem bija iztērējusi vairāk nekā 300 eiro. 

"Man ir draugi, no kuriem aizņēmos naudu, bet zinu cilvēkus, kuriem nav no kā aizņemties. Izmeklējumi ir ļoti dārgi. Man paveicās, ka gada beigās darba vieta sagādāja veselības apdrošināšanas polisi, un izdevumi būtiski samazinājās," 

stāsta Inese.

"Tā kā es sākumā nebiju zaļajā koridorā, bija grūti atrast to speciālistu, pie kura man jādodas. Stradiņa slimnīcas reģistratūras darbiniecei lūdzu, vai var mani pierakstīt pie krūšu sonogrāfa, bet tas neizdevās, jo viss pieraksts bija pilns līdz gada beigām gan par maksu, gan valsts līdzekļiem. Ja es nebūtu nokļuvusi zaļajā koridorā, tad man vizīte pie onkologa ķīmijterapeita būtu jāgaida trīs mēnešus. Esmu izgājusi arī dzelteno koridoru, jo man ir operētas metastāzes limfā un padusē, un arī tur viss bija labi noorganizēts," uzskata Inese.

Ne visiem pacientiem ir atbalsta grupa

Nacionālais veselības dienests apmaksā slimnīcās pacientu atbalsta vienības, lai varētu tur vērsties, kad ir jautājumi, neskaidrības vai problēmas par ārstēšanu un uzturēšanos slimnīcā. Diemžēl šādas atbalsta vienības nav izveidotas visu ļaundabīgo audzēju slimniekiem. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Latvijas Vēža centra direktore profesore Alinta Hegmane, kura ir arī Latvijas Onkologu asociācijas prezidente, pastāstīja, ka šādas atbalsta grupas neesot, piemēram, plaušu vēža, uroloģisko, neiroonkoloģisko un vēl citu ļaundabīgo audzēju pacientiem. Tas nozīmē, ka pacientam trūkst padoma un nav kontaktu, kur viņš varētu zvanīt un vaicāt, piemēram, kad un kur iespējams veikt ārsta rekomendētos izmeklējumus pēc operācijas. Lai šādas atbalsta grupas ieviestu, vajadzīga nauda. RAKUS neesot resursu koordinatoru algošanai. Slimnīca pieprasījusi iespēju finansēt nepieciešamos koordinatorus un gaida NVD atbildi.

Bet, neraugoties uz to, centra direktore ir pārliecināta, ka zaļais un dzeltenais koridors ir veiksmes stāsts. "Ja ir aizdomas par onkoloģiju, to ar analīzēm var nekavējoties apstiprināt vai noliegt. Pārsvarā neapstiprinās, un tad ir sirds miers pacientam, viņa tuviniekiem un ārstējošam ārstam. Ja onkoloģija tiek apstiprināta, tas ir veids, kā veikt izmeklējumus savlaikus, lai varētu uzsākt terapiju. Katru mēnesi slimnīcas statistikas daļa sagatavo atskaiti, kāda ir rādītāju izpilde abos koridoros. Mums pārsvarā visu rādītāju izpilde ir virs 95 procentiem. Ja ir problēmas, tad slimnīcas vadība sazinās vai nu ar ambulatoro pakalpojumu, vai radioloģijas centra vadību, un tās tiek risinātas," pastāstīja Alinta Hegmane. Taču viņa atzina, ka nekas nav perfekts un jebkas var tikt uzlabots. Arī RAKUS tāpat kā citās slimnīcās pastāv cilvēkresursu problēma. Kaut gan NVD, kā apgalvoja slimnīcas galvenais ārsts Juris Nikolajenko, samaksājot par onkoloģiskajiem slimniekiem, kuri jāizmeklē un jāārstē ārpus valsts noteiktās kvotas, taču šie norēķini nereti nav atbilstoši medicīnas pakalpojumu pašizmaksai. 

Katrs slimnieks, kurš tiek paņemts virs kvotas, radot arvien lielākus izdevumus ārstniecības iestādei.

Zemākais onkologu skaits Baltijas valstīs

Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kur tiek ārstēti Latgales reģiona onkoloģiskie slimnieki, ir ieviesti divi valsts apmaksāti onkoreģistratori, kuri atbild par pacientu rindu.

"Tas ir jauns amats. Viens onkoreģistrators strādā ambulatorajā sektorā un virza pacientus pa zaļo koridoru, bet otrs stacionārā palīdz tiem pacientiem, kuriem ir veikta diagnostika un jāuzsāk ārstēšana. Šie cilvēki palīdz pacientiem orientēties zaļajā koridorā," uzskata slimnīcas valdes priekšsēdētāja Inta Vaivode. Viņa atzina, ka neesot problēmu noskaidrot diagnozi, jo izmeklējumus varot saņemt laikā, bet aizķeršanās esot tad, kad vienīgais onkoķirurgs vai onkologs ķīmijterapeits atrodas prombūtnē slimības vai citu iemeslu dēļ.

Speciālistu pieejamības problēmu atzina arī RAKUS Latvijas Vēža centra direktore Alinta Hegmane. Radiologi, viņu asistenti un medicīnas māsas var nopelnīt vairāk, strādājot ārpus valsts sistēmas. Šo speciālistu trūkst valsts sektorā, jo pastāv brīvais tirgus un konkurence. Pacientiem joprojām jāgaida rindā ķīmijterapija. Profesore Hegmane uzskata, ka ķīmijterapija nav atkarīga tikai no speciālistiem, bet gan no pieejamo gultu skaita, kā arī no tā, kā tiek organizēts darbs, proti, cik daudz no tā tiekot deleģēts speciāli apmācītām medicīnas māsām un ārsta palīgiem. "Slimnīcas pieprasa jaunos speciālistus tik, cik tām ir nepieciešams. Bet, ja šī problēma valstī nav risināta divdesmit gadu garumā, tad tas nav jautājums, ko atrisinās gadā vai divos," secina Hegmane.

Latvijā ir zemākais onkologu skaits vidēji uz 1000 pacientiem Baltijas valstīs. Šobrīd, pēc Veselības inspekcijas datiem, valstī darbspējīgā vecumā ir 47 onkologi ķīmijterapeiti. Onkoloģijas jomas specialitātēs ik gadu tiek palielināts rezidentu vietu skaits – 2021. gadā bija 109 vietas, 2025. gadā – jau 132 vietas. Bet aizvadītajā gadā slimnīcas Veselības ministrijai sniegušas informāciju par gatavību slēgt darba līgumu ar vienpadsmit onkoloģijas rezidentiem.

Pēc rezidentūras pabeigšanas aizvadītā gada novembrī Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir sākusi strādāt hematoloģe, kuras pacientu vidū, kā skaidroja slimnīcas vadītāja, ir arī onkoloģiskie slimnieki. Latgalē līdz šim nebija šāda speciālista un tagad pacientiem vairs neesot jābrauc uz Rīgu, lai tiktu pie viņa vizītē.

Daugavpils reģionālajā slimnīcā, izmantojot Eiropas Savienības fonda finansējumu, tiek būvēts jauns staru terapijas bloks, kurā tiks ievietots moderns lineārais paātrinātājs un ko plāno pabeigt līdz pavasarim. Slimnīcā līdz šim jau darbojas lineārais paātrinātājs, bet ar otru varēs palielināt pacientu plūsmu un samazināt rindas uz staru terapiju.

Ārstēšanas efektivitāte nav zināma

Kaut gan Latvijā vēža ārstēšanā tiek daudz darīts, diemžēl nav iespējams uzzināt, kādi ir bijuši vēža slimnieku ārstēšanas rezultāti. NVD nav arī datu par to, cik daudziem pacientiem, kuri izgājuši caur zaļo koridoru, ir apstiprināta onkoloģiska diagnoze. Tiesa, NVD informēja, ka tiekot veikts darbs kvalitātes kritēriju izstrādē, lai regulāri novērtētu zaļā un dzeltenā koridora darbības efektivitāti.

Vēža reģistrs, kas tika ieviests 2017. gadā, darbību ir pārtraucis, bet e-veselības sistēmā nesen ieviestā Vēža pacienta karte vēl ir sākuma stadijā. Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības "Onkoalianse" dibinātāja Olga Valciņa intervijā Latvijas Radio nesen teica, ka "pats svarīgākais, lai mēs varam saņemt visu nepieciešamo informāciju gan kā pacientu organizācija, gan kā pētnieki, kas grib zināt, kas ar vēzi valstī notiek, – cik kāda laika periodā bija konkrētu vēža pacientu, kurā slimnīcā ārstējās, kādas zāles saņēma, cik no viņiem vēl ir dzīvi, lai pēc tam var pieņemt datos balstītus lēmumus".

Arī Alinta Hegmane sacīja, ka neesot iespējams iegūt datus par to, kādu terapiju pacients ir saņēmis, kādi ir šīs terapijas rezultāti, vai šī terapija bijusi atbilstoša noteiktiem kritērijiem. "RAKUS atbild par saviem datiem, mēs varam iekšēji analizēt tos, bet 

mums nav nekādu tiesību pārbaudīt, kāpēc pacients ir ārstēts slimnīcā, kura nav specializējusies onkoloģijā, kur nevar nodrošināt multidisciplināru aprūpi, jo tur nav konsīlija, nevar nodrošināt pietiekamu pacientu skaitu, lai onkoloģiskā operācija būtu droša. 

Valstī joprojām nav vienotas labas datu sistēmas," uzsvēra Hegmane.

RAKUS strādā, lai līdz septembrim pielāgotu savu elektronisko informācijas sistēmu NVD izstrādātajai Vēža pacienta kartes sistēmai, tādējādi nodrošinot automātisku datu pārraidi uz e-veselības sistēmā esošo Vēža pacienta karti.

"Mans jautājums uzreiz būtu, cik tad ir trešās, ceturtās stadijas pacientu, lai vispār jebkādu plānošanu varētu veikt. Kas man var dot atbildi? Neviens būtībā," tā situāciju raksturo onkologs, bijušais ilggadējais RAKUS paliatīvās nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs.

Kāda ir jūsu pieredze saistībā ar zaļo koridoru onkoloģijā?

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".

 

#kasnotikapectam

