ASV R&B dziedātājs Kriss Brauns šonedēļ bija ieradies Sautvorkas tiesā Londonā, lai piedalītos īsā pirmstiesas sēdē pirms rudenī gaidāmā tiesas procesa par iespējamu uzbrukumu ar pudeli naktsklubā, vēsta ārzemju mediji.
36 gadus vecais mākslinieks tiesā uzstājās vien dažas minūtes — sēdes laikā advokāti informēja tiesnesi par sagatavošanās gaitu procesam. Tiesa atkārtoti apstiprināja Brauna drošības līdzekļa nosacījumus.
Brauns jau iepriekš ir noliedzis vainu apsūdzībā par miesas bojājumu nodarīšanu savam bijušajam draugam Ābrahamam Dijo, kas, pēc apsūdzības versijas, notikusi 2023. gada februārī privātā naktsklubā "Tape" Londonas Meifēras rajonā. Viņš arī noliedzis apsūdzības par iespējamu pudeles izmantošanu kā ieroci sabiedriskā vietā un mēģinājumu nodarīt smagus miesas bojājumus.
Tiesas zālē Brauns ieradās apsardzes pavadībā, bija ģērbies baltā žaketē, melnā kreklā un pelēkās biksēs. Viņš sasveicinājās ar savu līdzapsūdzēto — vokālo treneri Omololu Akinlolu, kurš arī noliedz viņam izvirzīto apsūdzību.
Jau iepriekš tiesa noteikusi, ka Brauns drīkst uzturēties brīvībā, ja tiek iemaksāta piecu miljonu sterliņu mārciņu drošības summa. Šie nosacījumi ļāvuši viņam turpināt koncertturneju, ar nosacījumu, ka, ieceļojot katrā valstī, viņš nodod pasi vietējām iestādēm.
Tiesas sēdi zālē vēroja vairāki dziedātāja atbalstītāji, kuriem Brauns, pametot tiesas namu, pamāja ar roku.
Nākamā pirmstiesas sēde paredzēta aprīlī, savukārt pilna apmēra tiesas process ar zvērināto piedalīšanos plānots oktobra beigās.
Aptauja
Kā Stambulas konvencijas ratificēšana jūsuprāt ietekmējusi situāciju ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenēs Latvijā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu